Исполком УЕФА подготовит повестку ежегодного конгресса организации

В повестке дня заседания значится три пункта. Члены исполкома заслушают доклады различных комиссий и комитетов, ознакомятся с отчетами национальных ассоциаций, а также обсудят вопросы взаимодействия с Международной федерацией футбола (ФИФА). Главной темой предстоящего конгресса УЕФА станут выборы представителей европейской конфедерации в совет ФИФА.

На четыре места от Европы в совете претендуют Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия). Довыборы еще одного члена совета пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА.

Исполком является высшим оперативным руководящим органом УЕФА. В него входят президент организации Александер Чеферин, пять вице-президентов и 10 рядовых членов. Вице-президентами УЕФА, входящими в состав исполкома, являются Анхель Мария Вильяр (Испания), Мариос Лефкаритис (Кипр), Джанкарло Абете (Италия), Григорий Суркис (Украина) и Михаэл ван Праг (Нидерланды). Представители России в исполком УЕФА не входят.

Как заявил Чеферин, члены исполкома больше не будут пользоваться привилегиями относительно остальных руководителей национальных ассоциаций во время официальных мероприятий.