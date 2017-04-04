«Интер» на «Сан-Сиро» потерпел поражение от «Сампдории»

На 35-й минуте Данило Д’Амброзио вывел нерадзурри вперёд, однако в начале второго тайма Патрик Шик сравнял счёт, а на 85-й минуте Фабио Квальярелла принёс генуэзцам победу, реализовав пенальти.



«Интер» (55 очков) остался на шестом месте в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (44) идёт девятой.