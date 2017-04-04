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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29302533/
4 апреля 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» на «Сан-Сиро» потерпел поражение от «Сампдории»

«Интер» потерпел поражение в матче с «Сампдорией» в 30-м туре чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 1:2.

На 35-й минуте Данило Д’Амброзио вывел нерадзурри вперёд, однако в начале второго тайма Патрик Шик сравнял счёт, а на 85-й минуте Фабио Квальярелла принёс генуэзцам победу, реализовав пенальти.

«Интер» (55 очков) остался на шестом месте в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (44) идёт девятой.

3.04.2017 21:45 основной раунд: 30-й тур Giuseppe Meazza
Интер 1:2 Сампдория
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Марко Джампаоло
Голы
35′ Данило Д`Амброзио (Э. Банега) 33
14 Патрик Шик (М. Сильвестре) 50′
27 Фабио Квальярелла 85′
Составы
Самир Ханданович 1
Кристиан Ансальди 15
88′ Миранда 25
Данило Д`Амброзио 33
Гари Медель 17
84′ Марсело Брозович 77
Антонио Кандрева 87
Мауро Икарди 9
45′ Роберто Гальярдини 5
Жоффре Кондогбья 7
66′ Эвер Банега 19
Эдер 23
78′ Иван Перишич 44
Жоау Мариу 6
2 Эмилиано Вивиано
26 Матиас Сильвестре
37 Милан Шкриньяр
8 Эдгар Баррето
16 Кароль Линетти
34 Лукас Торрейра
14 Патрик Шик
27 Фабио Квальярелла
5 Жозе Родолфу Пирес Рибейру Додо II 70′
19 Васко Реджини
22 Якопо Сала 16′
24 Бартош Берешински
10 Бруну Фернандеш 61′
11 Рикардо Альварес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
16 Угловые 2
14 Фолы 12
8 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Доменико Чели (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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