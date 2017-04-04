«Интер» на «Сан-Сиро» потерпел поражение от «Сампдории»
«Интер» потерпел поражение в матче с «Сампдорией» в 30-м туре чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 1:2.
На 35-й минуте Данило Д’Амброзио вывел нерадзурри вперёд, однако в начале второго тайма Патрик Шик сравнял счёт, а на 85-й минуте Фабио Квальярелла принёс генуэзцам победу, реализовав пенальти.
«Интер» (55 очков) остался на шестом месте в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (44) идёт девятой.
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Марко Джампаоло
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|16
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|12
|8
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Доменико Чели (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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