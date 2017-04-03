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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29302428/
3 апреля 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хет-трик Росси принёс «Сельте» победу над «Лас-Пальмасом»

«Сельта» победила «Лас-Пальмас» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Сельты» хет-трик оформил Джузеппе Росси, отличившийся на 12-й, 36-й и 57-й минутах. Единственный мяч «Лас-Пальмаса» на 80-й минуте забил Педро Бигас.

«Сельта» (41 очко) поднялась на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас», набравший 35 баллов, находится на 12-й строчке.

3.04.2017 21:45 основной раунд: 29-й тур Balaidos
Сельта 3:1 Лас-Пальмас
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Солар Кике Сетьен
Голы
12′ Джузеппе Росси 25
36′ Джузеппе Росси 25
57′ Джузеппе Росси (Р. Хосабед Санчес) 25
17 Педро Бигас (Д. Гарсия) 80′
Составы
Серхио Альварес 1
Андреу Фонтас 3
45′ Хонатан Хонни Кастро 19
Густаво Даниэль Кабраль 22
24′ Факундо Ронкалья 24
Неманья Радойя 6
Пионе Систо 11
Даниэль Васс 18
89′ Руис Хосабед Санчес 16
90+4′ Папе Шейх Диоп 28
80′ Яго Аспас 10
Клаудио Бовю 12
67′ Джузеппе Росси 25
Пабло Эрнандес 8
1 Рауль Лисоайн
5 Давид Гарсия
17 Педро Бигас 17′
23 Дани Кастельяно
15 Роке Меса
21 Хонатан Вьера 90+4′
10 Родригес Руис Хесе 52′
24 Тана
2 Давид Симон 66′
12 Маседу Роша Мишел
4 Висенте Гомес 74′
20 Ален Халилович
7 Кевин-Принс Боатенг 66′
9 Марко Ливая
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 5
4 Угловые 6
15 Фолы 10
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
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