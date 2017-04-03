Хет-трик Росси принёс «Сельте» победу над «Лас-Пальмасом»
«Сельта» победила «Лас-Пальмас» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Сельты»
«Сельта» (41 очко) поднялась на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас», набравший 35 баллов, находится на 12-й строчке.
|3.04.2017 21:45
|основной раунд: 29-й тур
|Balaidos
|Сельта
|3:1
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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