Хет-трик Росси принёс «Сельте» победу над «Лас-Пальмасом»

В составе «Сельты» хет-трик оформил Джузеппе Росси, отличившийся на 12-й, 36-й и 57-й минутах. Единственный мяч «Лас-Пальмаса» на 80-й минуте забил Педро Бигас.



«Сельта» (41 очко) поднялась на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас», набравший 35 баллов, находится на 12-й строчке.