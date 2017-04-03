«Кайрат» — самый дорогой клуб КПЛ
В этом сезоне алматинский «Кайрат» — самый дорогой клуб казахстанской
Премьер-Лиги по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, сообщает Sports.kz.
Общая трансферная стоимость всех футболистов «Кайрата» — 20,58 миллиона евро. На втором месте по этому показателю расположилась «Астана» — 18,9 миллиона. Тройку самых дорогих клубов КПЛ замыкает «Ордабасы» — 11,4 миллиона.
Весь список клубов КПЛ, исходя из их стоимости, выглядит так:
1. «Кайрат» — 20,58 млн
2. «Астана» — 18,9 млн
3. «Ордабасы» — 11,4 млн
4. «Актобе» — 10,9 млн
5. «Тобол» — 9,85 млн
6. «Иртыш» — 7,95 млн
7. «Атырау» — 7,15 млн
8. «Тараз» — 6,08 млн
9. «Кайсар» — 5,88 млн
10. «Шахтер» — 5,7 млн
11. «Окжетпес» — 5,35 млн
12. «Акжайык» — 4,88 млн.
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