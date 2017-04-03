Общая трансферная стоимость всех футболистов «Кайрата» — 20,58 миллиона евро. На втором месте по этому показателю расположилась «Астана» — 18,9 миллиона. Тройку самых дорогих клубов КПЛ замыкает «Ордабасы» — 11,4 миллиона.



Весь список клубов КПЛ, исходя из их стоимости, выглядит так:

1. «Кайрат» — 20,58 млн

2. «Астана» — 18,9 млн

3. «Ордабасы» — 11,4 млн

4. «Актобе» — 10,9 млн

5. «Тобол» — 9,85 млн

6. «Иртыш» — 7,95 млн

7. «Атырау» — 7,15 млн

8. «Тараз» — 6,08 млн

9. «Кайсар» — 5,88 млн

10. «Шахтер» — 5,7 млн

11. «Окжетпес» — 5,35 млн

12. «Акжайык» — 4,88 млн.