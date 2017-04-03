СМИ: Перес хочет заменить Зидана Венгером
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может летом возглавить «Реал». Как утверждает AS, президент мадидцев Флорентино Перес хочет пригласить французского специалиста на смену Зинедину Зидану.
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Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы в 2016 году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира, а в текущем сезоне лидируют в чемпионате Испании.
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
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