СМИ: Перес хочет заменить Зидана Венгером

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Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы в 2016 году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира, а в текущем сезоне лидируют в чемпионате Испании.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.