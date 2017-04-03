«Манчестер Сити» планирует продать игроков на 120 миллионов евро
«Манчестер Сити» планирует заработать крупную сумму в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. Клуб планирует расстаться с рядом игроков и заработать порядка 120 миллионов евро.
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По информации издания, главный тренер команды Хосеп Гвардьола не рассчитывает на защитников Эльакима Мангала, Джейсона Денайера, Венсана Компани, голкипера Джо Харта, полузащитников Самира Насри, Фернанду и нападающего Вилфрида Бони. Также клуб рассмотрит предложения по таким игрокам, как Нолито, Клаудио Браво и Александр Коларов.
«Манчестер Сити» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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