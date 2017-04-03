Дмитрий Васильев: «Актобе» незаконно осуществляет свою деятельность
В Актобе началось громкое судебное разбирательство. Участники процесса пытаются понять, куда исчезли сотни миллионов тенге, предназначенные для развития футбола. На скамье подсудимых
экс-руководитель областного управления спорта Искандирбек Маханов и бывший генеральный директор футбольного клуба «Актобе» Дмитрий Васильев. Последнего обвиняют в растрате 240 миллионов бюджетных тенге при пособничестве чиновника.
По материалам дела, Искандирбек Маханов, который отвечал за развитие спорта в регионе, почти год выдавал главе клуба миллионы тенге без разрешения акционеров. К примеру, это подписанные приказы о зарплате в 4 миллиона тенге и баснословные денежные премии. Поэтому бывший чиновник уже 4 месяца находится под стражей за превышение должностных полномочий. Второй обвиняемый под домашним арестом. Однако оба подсудимых не согласны ни с одним из предъявленных обвинений. Они заявляют, что единственный акционер футбольной команды «Актобе», а это областное управление финансов, всё это время знал обо всех крупных денежных начислениях и передвижениях каждого тиына. К тому же
Дмитрий Васильев,
— Футбольный клуб «Актобе» незаконно осуществляет свою деятельность в статусе акционерного общества. Следствие, ссылаясь на законы акционерного общества и устав акционерного общества, инкриминирует мне деяния, совершённые в отношении АО ФК «Актобе». Предъявленные обвинения надуманы, сфабрикованы стороной обвинения, что мы докажем в судебном процессе.
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