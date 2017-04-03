Дмитрий Васильев: «Актобе» незаконно осуществляет свою деятельность

По материалам дела, Искандирбек Маханов, который отвечал за развитие спорта в регионе, почти год выдавал главе клуба миллионы тенге без разрешения акционеров. К примеру, это подписанные приказы о зарплате в 4 миллиона тенге и баснословные денежные премии. Поэтому бывший чиновник уже 4 месяца находится под стражей за превышение должностных полномочий. Второй обвиняемый под домашним арестом. Однако оба подсудимых не согласны ни с одним из предъявленных обвинений. Они заявляют, что единственный акционер футбольной команды «Актобе», а это областное управление финансов, всё это время знал обо всех крупных денежных начислениях и передвижениях каждого тиына. К тому же экс-глава клуба утверждает, что его ежемесячный оклад был одобрен самим акимом области Бердыбеком Сапарбаевым.



Дмитрий Васильев, экс-гендиректор ФК «Актобе»:

— Футбольный клуб «Актобе» незаконно осуществляет свою деятельность в статусе акционерного общества. Следствие, ссылаясь на законы акционерного общества и устав акционерного общества, инкриминирует мне деяния, совершённые в отношении АО ФК «Актобе». Предъявленные обвинения надуманы, сфабрикованы стороной обвинения, что мы докажем в судебном процессе.