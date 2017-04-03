Трансферное окно в Казахстане закрыто

Вполне возможно, что клубы успели в последний день заявить еще некоторых новичков, о чем мы узнаем совсем скоро.



Из приобретений нашего чемпионата особо стоит отметить «тройку» «Астаны» в лице Ивана Маевского, Срджана Граховаца и Аздрена Лллулаку, также новых «кайратовцев» Иво Иличевича, Акоша Элека и Чума Анене, уже успевших себя проявить в «Актобе» бразильцев Жуниньо, Кассиано и Мамуте.



Футболистом, пополнившим казахстанский клуб, с самой высокой трансферной стоимостью по данным сайта Transfermarkt.com является аргентинский полузащитник «Актобе» Хуан Мануэль Торрес — 2 миллиона евро.