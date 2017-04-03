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3 апреля 2017, 21:31 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Трансферное окно в Казахстане закрыто

3 апреля подошел к завершению трансферный период в течение, которого казахстанские клубы могли осуществлять переходы игроков, пишет Sports.kz.

Вполне возможно, что клубы успели в последний день заявить еще некоторых новичков, о чем мы узнаем совсем скоро.

Из приобретений нашего чемпионата особо стоит отметить «тройку» «Астаны» в лице Ивана Маевского, Срджана Граховаца и Аздрена Лллулаку, также новых «кайратовцев» Иво Иличевича, Акоша Элека и Чума Анене, уже успевших себя проявить в «Актобе» бразильцев Жуниньо, Кассиано и Мамуте.

Футболистом, пополнившим казахстанский клуб, с самой высокой трансферной стоимостью по данным сайта Transfermarkt.com является аргентинский полузащитник «Актобе» Хуан Мануэль Торрес — 2 миллиона евро.

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