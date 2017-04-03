В течение 17 дней, с 31 марта по 16 апреля, алматинцам и павлодарцам волею календаря отведено провести по пять матчей в рамках КПЛ-2017. И их очное рандеву лицом к лицу станет лишь вторым поединком в этой непростой серии.



Безусловно, матч «Кайрата» и «Иртыша» — далеко не рядовой в турнире Казахстанской Премьер-Лиги. Две эти команды взошли на пьедестал почета по окончании чемпионата страны в элитном дивизионе в прошлом году, обе они станут защищать этим летом честь нашего государства в еврокубковых баталиях. И, конечно же, грядущее противостояние будет представлять большой интерес не только для алматинских и павлодарских любителей футбола, но и практически для всех отечественных поклонников вида спорта № 1.



Собственно, этот поединок должен был состояться 1 июля — как и остальные встречи 18 тура, однако как раз в это время троица казахстанских футбольных клубов, участвующих в квалификации Лиги Европы-2017/2018, будет находиться в самом эпицентре еврокубкового пекла. И понятно, что в целях более успешного выступления представителей нашей страны на международной арене, им приходится иногда поступаться определенным комфортом во внутриказахстанских соревнованиях.



В этом сезоне обе встречающиеся друг с другом дружины выступают пока далеко не на максимуме своих возможностей. «Кайрат» до сих пор в главном нашем национальном футбольном турнире этого года не проигрывал, однако три ничьих в стартовых четырех турах вряд ли удовлетворяют как высокие амбиции самих кайратовцев, так и надежды их болельщиков. «Иртыш» пока играет достаточно неровно. Несмотря на то, что очки павлодарцы набирают достаточно исправно, последний их поединок с «Актобе» наглядно продемонстрировал определенные, и не такие уж незначительные, проблемы с составом. И, думается, то, что им было нужно, алматинцы в этом матче увидеть сумели…



Иртышане в последние годы достаточно уверенно играют с «Кайратом» — практически каждый матч между этими соперниками превращается в настоящее футбольное сражение. Не приходится сомневаться, что и предстоящее ристалище обещает его очевидцам немало интересного и любопытного.



Встречающимся оппонентам турнирные баллы необходимы позарез. И в таком матче, по умолчанию, и хозяева поля, и гости выложатся на зеленом четырехугольнике алматинского «Центрального» по полной.



4 апреля, Алматы. Стадион «Центральный», 19:30. «Кайрат» (Алматы) — «Иртыш» (Павлодар). Поддержи своих!