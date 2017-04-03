Анчелотти: «Хоффенхайм» — одна из лучших команд Бундеслиги, будет сложный матч
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Хоффенхаймом» в 27-м туре чемпионата Германии. Игра пройдёт 4 апреля.
«Хоффенхайм» — очень хорошая команда. В данный момент они играют очень хорошо, это одна из лучших команд в Бундеслиге. Они опасны в атаке и надёжны в обороне. Нас ожидает сложный матч, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мюнхенской команды.
После 26 туров Бундеслиги «Бавария» (65 очков) идёт на первом месте в таблице, «Хоффенхайм» (48) занимает третью позицию.
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