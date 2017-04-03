«Хоффенхайм» — очень хорошая команда. В данный момент они играют очень хорошо, это одна из лучших команд в Бундеслиге. Они опасны в атаке и надёжны в обороне. Нас ожидает сложный матч, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мюнхенской команды.



После 26 туров Бундеслиги «Бавария» (65 очков) идёт на первом месте в таблице, «Хоффенхайм» (48) занимает третью позицию.