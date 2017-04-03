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3 апреля 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анри: Иногда игра Озила не соответствует уровню «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии, раскритиковал полузащитника «канониров» Месута Озила.

«Он может играть просто великолепно, не зря в прошлом сезоне все хвалили его. Но в этом году у него мало что получается. Когда он играет за “Арсенал”, то иногда просто не соответствует уровню клуба. Я большой поклонник его таланта и стиля игры, но если бы он играл в “Арсенале” моих лет, то я точно могу сказать, что некоторые игроки поговорили бы с ним с глазу на глаз. Возможно, это именно то, что ему нужно», — цитирует Анри Sky Sports.

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