Анри: Иногда игра Озила не соответствует уровню «Арсенала»

«Он может играть просто великолепно, не зря в прошлом сезоне все хвалили его. Но в этом году у него мало что получается. Когда он играет за “Арсенал”, то иногда просто не соответствует уровню клуба. Я большой поклонник его таланта и стиля игры, но если бы он играл в “Арсенале” моих лет, то я точно могу сказать, что некоторые игроки поговорили бы с ним с глазу на глаз. Возможно, это именно то, что ему нужно», — цитирует Анри Sky Sports.