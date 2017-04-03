«ПСЖ» начал переговоры с окружением Алексиса Санчеса
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру во Франции. «ПСЖ» уже начал переговоры с окружением чилийского футболиста, утверждает RMC. Агент игрока неоднократно встречала с боссами парижан.
Контракт Алексиса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. По данным источника, сам форвард не против перебраться в парижский клуб.
«Арсенал» хочет выручить от продажи Санчеса по крайней мере € 50 млн и не собирается продавать его в другой клуб АПЛ, хотя активную заинтересованность в переходе футболиста выражает лондонский «Челси».
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