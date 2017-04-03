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3 апреля 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Скандал в Сегунде Б: «Барса» сыграла договорной матч?

«Барселона» Б обыграла «Эльденсе» со счетом 12:0, повторила рекорд 1992 года и вызвала подозрения полиции.

К 30-й минуте «Барселона» Б вела 5:0, после первого тайма счет был уже 8:0. А завершилась игра разгромом 12:0. После финального свистка некоторые футболисты «Эльденсе» просто плакали на поле. А руководство приняло решение сняться с турнира и приостановить деятельность первой команды.

Зато у «Барселоны» Б был повод для гордости: команда повторила рекорд третьего дивизиона 1992 года. Тогда победу над «Портуэнсе» с разницей в 12 мячей одержала «Эстремадура».

И все бы события забылись через день, но поползли слухи о якобы договорном характере матча. Дело в том, что пару месяцев назад в «Эльденсе» пришли инвесторы из Италии. Появились предположения, а не итальянская ли мафия начала работу в Испании. Разговоры о договорняке начал игрок «Эльденсе» Шейк Саад. Он обвинил своих одноклубников в сданном матча.

«В команде есть четыре игрока, которые причастны к договорным матчам, — рассказал он радио RAC1 via ESPN FC. — Мне не важно, что произойдет, но как только разрешат говорить, назову их имена. За полчаса до матча стартовый состав был одним, и я в нем присутствовал. А потом меня просто вычеркнули. Одному из одноклубников сказали, что встреча договорная, и если он хочет сыграть, не должен забивать голов. Ко мне никто не подходил, так как все знали, что откажусь в таком участовать. Тренер тоже знал что-то, я уверен, как и игроки».

Саад также заявил, что получал угрозы. Но его не заставят молчать. Еще одна деталь — тренер «Эльденсе» не провел ни одной замены. Шейк Саад сказал, что он и тут постарался и провел беседу с игроками запаса. «Было понятно, что с матчем что-то не так. Я предупредил друзей, которые тоже находились на лавке запасных, чтобы не выходили в эту дерьмовую игру».

Этими высказываниями заинтересовалась испанская полиция. И начала допросы игроков «Эльденсе», с целью выяснить, что же все-таки произошло на поле.
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