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3 апреля 2017, 19:48 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Лучано Спаллетти: Игроки «Ромы» любят меня, они сделают все, чтобы я остался в клубе

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном уходе из столичного клуба.

Главный тренер <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> прокомментировал информацию о возможном уходе из столичного клуба по окончании сезона. Увеличить
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Ранее сообщалось, что экс-наставник «Зенита» может перейти на работу в «Ювентус», поскольку нынешний рулевой туринского клуба Массимилиано Аллегри планирует покинуть стан действующего чемпиона Серии А.

«Все решится в конце сезона. Знаю, что мои игроки очень любят меня, и я уверен, что они сделают все для того, чтобы мои шансы остаться в клубе были намного выше», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

По информации итальянских СМИ, руководство «волков» уволит Спаллетти из клуба, если команда не выиграет Кубок страны.

Напомним, «Роме» предстоит провести второй матч с «Лацио» в рамках полуфинала. Первая игра завершилась победой подопечных Симоне Индзаги со счетом 2:0.

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