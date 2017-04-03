Лучано Спаллетти: Игроки «Ромы» любят меня, они сделают все, чтобы я остался в клубе
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном уходе из столичного клуба.
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Ранее сообщалось, что
«Все решится в конце сезона. Знаю, что мои игроки очень любят меня, и я уверен, что они сделают все для того, чтобы мои шансы остаться в клубе были намного выше», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
По информации итальянских СМИ, руководство «волков» уволит Спаллетти из клуба, если команда не выиграет Кубок страны.
Напомним, «Роме» предстоит провести второй матч с «Лацио» в рамках полуфинала. Первая игра завершилась победой подопечных Симоне Индзаги со счетом 2:0.
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