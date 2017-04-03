Мойесу грозит дисквалификация за слова в адрес журналистки BBC

Девушка спросила тренера, означает ли присутствие на матче 29-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:0) владельца клуба Эллиса Шорта, что он скоро будет уволен. Мойес не сдержался и пригрозил девушке пощёчиной. «Это было дерзко, нужно следить за собой. Вы можете получить пощёчину, даже если вы женщина. В следующий раз тщательнее выбирайте вопросы», — с улыбкой ответил Мойес.



Тренер уже извинился за свои слова. Девушка приняла извинения Мойеса, но FA всё равно направила письмо в «Сандерленд» с просьбой объяснить случившееся. Мойес может быть дисквалифицирован.