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3 апреля 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мойесу грозит дисквалификация за слова в адрес журналистки BBC

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес может понести наказание за сказанные слова в адрес журналистки ВВС Вики Спаркс, информирует The Guardian.

Девушка спросила тренера, означает ли присутствие на матче 29-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:0) владельца клуба Эллиса Шорта, что он скоро будет уволен. Мойес не сдержался и пригрозил девушке пощёчиной. «Это было дерзко, нужно следить за собой. Вы можете получить пощёчину, даже если вы женщина. В следующий раз тщательнее выбирайте вопросы», — с улыбкой ответил Мойес.

Тренер уже извинился за свои слова. Девушка приняла извинения Мойеса, но FA всё равно направила письмо в «Сандерленд» с просьбой объяснить случившееся. Мойес может быть дисквалифицирован.

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