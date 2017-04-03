«Люк должен доказать Моуринью, что тот был не прав». Невилл встал на защиту Шоу

Напомним, после прихода на тренерский мостик Жозе Моуринью англичанин потерял место в основе, а сегодня португальский специалист заявил, что недоволен отношением его подопечного к тренировкам. По словам наставника «МЮ», именно поэтому Шоу перестал проходить в стартовый состав команды.

— Худшее, что может произойти с игроком, это когда ему говорят, что он недостаточно тренируется, — говорит Невилл. — Я хорошо знаком с Шоу, мы работали вместе в сборной Англии. Вне всяких сомнений, он очень талантливый игрок, я бы сказал, что Люк — особенный футболист. Думаю, впереди у него еще много лет на самом высоком уровне.

На мой взгляд, все его проблемы начались после той травмы, которую Шоу получил в матче с ПСВ. Вообще, Жозе в этом сезоне несколько раз критиковал своих игроков. Здесь речь идет не только о Шоу. Они, в свою очередь, сумели справиться с давлением и завоевать доверие тренера.

Вспомните, что говорили на старте этого сезона об игре Мхитаряна, или Байи. То же самое можно сказать и про Марсьяля. Они сумели ответить на это, и Шоу должен поступить также. Сейчас Люк является игроком «Манчестер Юнайтед», он должен заставить себя работать, если, конечно, он хочет выступать здесь на протяжении всей карьеры.

Тут еще важно знать, как к словам Моуринью относится Шоу. Возможно, он говорит себе: «Все, это конец» или «я еще покажу тебе». Надеюсь, что правильным будет именно последний вариант. Он должен доказать Моуринью, что тот был не прав. Верю в его талант, и слежу за ним уже очень давно. Шоу должен принять вызов, поскольку тренер действительно хочет этого.

— Не думаю, что его проблемы связаны с горячим характером, — продолжает Невилл. — Он уже играл перед огромной аудиторию, за ним наблюдали 85 тысяч человек. Уверен, Люк в состоянии справиться с давлением.

На мой взгляд, ему достаточно всего 15 матчей, чтобы выйти на пик своей формы. Помню, как он тренировался при Луи ван Гале. Шоу играл просто великолепно. Не знаю, почему Моуринью так суров к этому парню, он он требовательный тренер, который хочет видеть своих игроков в стопроцентной физической форме. Ему нужны парни, на которых можно положиться, — заключил Невилл, слова которого приводит Sky Sports.