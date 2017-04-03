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Роберт Левандовски принес своей команде победу в матче с «Аугсбургом» (6:0), совершив уже пятый хет-трик в сезоне. Игрок отметился высокой эффективностью в фазе завершения атак, принял участие в пяти из шести голов команды, заработав высокий InStat Index — 683 балла.

Нападающий по ходу всего матча очень гармонично сочетал свои лучшие качества с командными действиями, успешно используя свободное пространство в защите соперника. Футболист за счет позиционной игры сумел компенсировать невысокую эффективность борьбы (23% успешной), применяя открывания в разных направлениях.

До перерыва «Бавария» активно использовала диагональные розыгрыши, доставляя мяч с флангов в фазе завершения в дальнюю часть штрафной. Хозяева выполнили 22 навеса в штрафную площадь соперника. Левандовски был наиболее эффективен при открываниях под такие передачи, выдвигаясь за спину дальнему центральному защитнику. В такой манере он открыл счет в матче.

После перерыва мюнхенцы стали чаще использовать вертикальные передачи. Левандовски активно предлагал себя на рывках по линии последнего защитника, и если в двух случаях соперники ловили его в офсайдную ловушку, то в ситуации со вторым и голом он успешно избежал положения «вне игры». Форвард часто оттягивался в глубину для короткого отыгрыша, после чего совершал ускорение под проникающий пас. За счет таких действий он избегал контакта с защитниками, при 42 полученных передачах он лишь 12 раз вступил в борьбу в атаке.

При получении мяча в пределах штрафной Левандовски стремительно принимал решения, эффективность его ТТД в дальней трети поля составила 76%. Даже в случае приема мяча под опекой он затрачивал для удара не более двух касаний. Стягивая на себя игроков соперника, он своевременно замечал подключения партнеров и отдавал им мяч. Чаще всего форвард пасовал Тиагу Алькантаре и Мюллеру (9 передач), каждого из них снабдив голевыми передачами.

«Бавария» по ходу всего матча применяла высокий командный прессинг (17 отборов за центром поля) и проводила быстрые атаки. В контригре Левандовски смещался к флангам, используя зоны крайних защитников соперника. Нападающий принял участие в девяти из 13 быстрых атак команды. В одной из них передачей с фланга он вывел Мюллера практически на пустые ворота.

Аналитический отдел InStat.