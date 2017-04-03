Экс-игрок «Локомотива» Одемвингие подписал контракт с клубом из Индонезии

Нигерийский футболист находился в статусе свободного агента, после того как зимой покинул «Ротерхэм Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе.



В социальных сетях отметили грустное выражение лица 35-летнего футболиста на фотографии с презентации в качестве игрока «Мадуры».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="in" dir="ltr">Selamat Datang peter odemwingie Resmi Bagian Keluarga Dari Tim Skuat Madura United FC. 24 Nomer Punggung Peter Odemwinge. <a href="https://t.co/jUsySAwzlj">pic.twitter.com/jUsySAwzlj</a></p>— Madura United FC (@MaduraUnitedFC) <a href="https://twitter.com/MaduraUnitedFC/status/848847342857879552">April 3, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>