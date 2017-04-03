Экс-игрок «Локомотива» Одемвингие подписал контракт с клубом из Индонезии
Бывший нападающий московского «Локомотива» Питер Одемвингие подписал контракт с клубом «Мадура Юнайтед», выступающим в элитном дивизионе чемпионата Индонезии.
Нигерийский футболист находился в статусе свободного агента, после того как зимой покинул «Ротерхэм Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе.
В социальных сетях отметили грустное выражение лица 35-летнего футболиста на фотографии с презентации в качестве игрока «Мадуры».
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