Мюллер и Алькантара не помогут «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

«Мюллеру необходимо пару дней отдыха. Посмотрим, сможет ли он играть против Дортмунда. Но мы уверены, что он будет готов к матчу с “Реалом”. Что касается Алькантары, то в последнее время он провёл много матчей, поэтому я решил предоставить ему отдых», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».