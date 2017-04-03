Хавбек «Барселоны» Рафинья пропустит 3−4 недели из-за травмы мениска

Таким образом, бразильский футболист вряд ли поможет сине-гранатовым в обоих матчах с «Ювентусом» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встречи пройдут 11 и 19 апреля.



В текущем сезоне чемпионата Испании Рафинья провёл за «Барселону» 18 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.