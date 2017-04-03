Хавбек «Барселоны» Рафинья пропустит 3−4 недели из-за травмы мениска
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит
три-четыре недели из-за травмы мениска колена правой ноги, полученной во время матча 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:1), информирует Sport.
Таким образом, бразильский футболист вряд ли поможет
В текущем сезоне чемпионата Испании Рафинья провёл за «Барселону» 18 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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