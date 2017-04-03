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3 апреля 2017, 18:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хавбек «Барселоны» Рафинья пропустит 3−4 недели из-за травмы мениска

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит три-четыре недели из-за травмы мениска колена правой ноги, полученной во время матча 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:1), информирует Sport.

Таким образом, бразильский футболист вряд ли поможет сине-гранатовым в обоих матчах с «Ювентусом» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встречи пройдут 11 и 19 апреля.

В текущем сезоне чемпионата Испании Рафинья провёл за «Барселону» 18 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Томас Мюллер из-за небольшой травмы пропустит матч 27-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4 апреля). Также итальянский специалист предоставит отдых полузащитнику Тьяго Алькантаре.
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