Вагнер, все включено. Как экс-форвард ЦСКА покоряет Турцию

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7 МАТЧЕЙ БЕЗ ГОЛОВ

История Вагнера Лав в «Аланьяспоре» начиналась далеко не безоблачно. Да, бразилец сходу попал в основной состав середняка турецкой суперлиги, но целых семь матчей никак не мог забить первый мяч за новую команду. При этом форвард обходился не только без голов, но и без моментов. Прорыв случился в игре против «Бурсаспора» в конце октября. Тогда Вагнер снова не смог забить, но зато у него было 4 неплохих момента. После этого матча бразилец вернул себе былую уверенность и вскоре открыл счет голам в Турции.

С ПОМОЩЬЮ АЙССАТИ

Вместе с Вагнером в «Аланьяспоре» выступают еще два игрока, неплохо знакомых российским болельщикам. Бывший защитник «Анжи» Дарко Лазич перешел в турецкий клуб совсем недавно — в конце января, а вот экс-игрок «Терека» Исмаил Айссати переехал в Анталью на несколько недель раньше бразильца — летом 2016 года. Именно марокканец помог Вагнеру открыть счет голам за «Аланьяспор». На 89-й минуте матча против «Газиантепспора» Айссати отдал результативную передачу форварду. Этот мяч принес победу «оранжево-зеленым», а освоившийся в Турции Вагнер принялся забивать сериями.

ГОЛЫ ЛИДЕРАМ

Лучшие матчи за ЦСКА Вагнер Лав проводил против «Спартака» и «Зенита». В Турции бразилец не изменяет похвальной привычке особо настраиваться на матчи с лидерами и принципиальными соперниками. «Бешикташ» и «Фенербахче» уже пострадали от его голов. Черно-белым форвард забил с пенальти, а желто-синим — ударом с линии штрафной после размашистой комбинации. Правда, оба мяча побед «Аланьяспору» не принесли. «Бешикташ» разбил команду из Антальи со счетом 4:1, а «Фенербахче» сумел выиграть 3:2, уступая 0:2 по ходу матча.

Из стамбульских грандов не забивал Вагнер только «Галатасараю». Декабрьский матч против этой команды Вагнер пропустил, а следующая встреча «Аланьяспора» с «канарейками» намечена на конец мая.

КРУЧЕ ЭТО'О И ВЕЛЛИТОНА

Вагнер пропустил два матча на старте чемпионата Турции, долго адаптировался и на некоторые время выбывал из-за травм, но все это не помешало ему настрелять аж 15 голов в 23 играх. 5 из них бразилец забил с пенальти, но большинство одиннадцатиметровых он сам же и заработал. На данный момент лишь Дженк Тосун из «Бешикташа» выступает результативнее — у него 16 голов после 26 игр и 6 из них он забил с пенальти.

За спиной Вагнера остались Самюэль Это'о и Веллитон, у которых по 10 голов. Если не всматриваться внимательно, список бомбардиров нынешнего чемпионата Турции легко перепутать с табелем результативности российской премьер-лиги конца нулевых — начала десятых.

ДАРИТ МАЙКИ БОЛЕЛЬЩИКАМ

Нетрудно догадаться, что в заштатном «Аланьяспоре», который еще в прошлом сезоне выступал в низшем дивизионе, Вагнер Лав стал настоящим героем. Недавно президент клуба Хасан Чавушоглу участвовал в благотворительной акции — исполнил мечту тяжелобольного молодого человека. Болельщик хотел одного — майку с автографом бразильского лидера «Аланьяспора».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="tr" dir="ltr">Konya’da tedavi gören Alanyalı hastaya ‘VagnerLove’ forması <a href="https://twitter.com/Alanyaspor">@Alanyaspor</a> <a href="https://twitter.com/bilalgomec1976">@bilalgomec1976</a> <a href="https://t.co/JPXcdMY5wP">https://t.co/JPXcdMY5wP</a> <a href="https://t.co/9uQSfpNMUt">pic.twitter.com/9uQSfpNMUt</a></p>— Gazete Alanya (@gazetealanyacom) <a href="https://twitter.com/gazetealanyacom/status/847361983162732545">March 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И ВЕРНЕТСЯ В КИТАЙ?

Последние бомбардирские успехи Вагнера Лав не остались незамеченными в Поднебесной. В конце февраля в местных СМИ появилась информация о том, что бразилец летом может вернуться в Китай. Хасан Чавушоглу подтвердил, что интерес к форварду действительно есть, но категорически отказался отпускать Вагнера. Впрочем, трансферная стоимость бразильца оценивается всего в 5 миллионов евро — смешная сумма для китайцев.