Вагнер, все включено. Как экс-форвард ЦСКА покоряет Турцию
Бывший форвард ЦСКА забил уже 15 голов в чемпионате Турции и идет на второй строчке в списке лучших бомбардиров местной суперлиги. «СЭ» рассказывает о подвигах Вагнера в «Аланьяспоре».
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7 МАТЧЕЙ БЕЗ ГОЛОВ
История Вагнера Лав в «Аланьяспоре» начиналась далеко не безоблачно. Да, бразилец сходу попал в основной состав середняка турецкой суперлиги, но целых семь матчей никак не мог забить первый мяч за новую команду. При этом форвард обходился не только без голов, но и без моментов. Прорыв случился в игре против «Бурсаспора» в конце октября. Тогда Вагнер снова не смог забить, но зато у него было 4 неплохих момента. После этого матча бразилец вернул себе былую уверенность и вскоре открыл счет голам в Турции.
С ПОМОЩЬЮ АЙССАТИ
Вместе с Вагнером в «Аланьяспоре» выступают еще два игрока, неплохо знакомых российским болельщикам. Бывший защитник «Анжи» Дарко Лазич перешел в турецкий клуб совсем недавно — в конце января, а вот
ГОЛЫ ЛИДЕРАМ
Лучшие матчи за ЦСКА Вагнер Лав проводил против «Спартака» и «Зенита». В Турции бразилец не изменяет похвальной привычке особо настраиваться на матчи с лидерами и принципиальными соперниками. «Бешикташ» и «Фенербахче» уже пострадали от его голов.
Из стамбульских грандов не забивал Вагнер только «Галатасараю». Декабрьский матч против этой команды Вагнер пропустил, а следующая встреча «Аланьяспора» с «канарейками» намечена на конец мая.
КРУЧЕ ЭТО'О И ВЕЛЛИТОНА
Вагнер пропустил два матча на старте чемпионата Турции, долго адаптировался и на некоторые время выбывал
За спиной Вагнера остались Самюэль Это'о и Веллитон, у которых по 10 голов. Если не всматриваться внимательно, список бомбардиров нынешнего чемпионата Турции легко перепутать с табелем результативности российской
ДАРИТ МАЙКИ БОЛЕЛЬЩИКАМ
Нетрудно догадаться, что в заштатном «Аланьяспоре», который еще в прошлом сезоне выступал в низшем дивизионе, Вагнер Лав стал настоящим героем. Недавно президент клуба Хасан Чавушоглу участвовал в благотворительной акции — исполнил мечту тяжелобольного молодого человека. Болельщик хотел одного — майку с автографом бразильского лидера «Аланьяспора».
И ВЕРНЕТСЯ В КИТАЙ?
Последние бомбардирские успехи Вагнера Лав не остались незамеченными в Поднебесной. В конце февраля в местных СМИ появилась информация о том, что бразилец летом может вернуться в Китай. Хасан Чавушоглу подтвердил, что интерес к форварду действительно есть, но категорически отказался отпускать Вагнера. Впрочем, трансферная стоимость бразильца оценивается всего в 5 миллионов евро — смешная сумма для китайцев.
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