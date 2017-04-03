Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29298791/
3 апреля 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу федерации футбола Гватемалы Хименеса

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего президента Национальной федерации футбола Гватемалы (FENAFUTG) Брайана Хименеса, сообщается на официальном сайте организации.

Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего президента Национальной федерации футбола Гватемалы (FENAFUTG) <span class=error>Брайана</span> <span class=error>Хименеса</span> сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полиция Гватемалы в январе 2016 года арестовала Хименеса, являющегося одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Позднее экс-чиновник был экстрадирован в США.

В июле 2016 года Хименес, занимавший также пост в комитете ФИФА по fair play и социальной ответственности, на суде в Нью-Йорке признал себя виновным по одному пункту обвинения в вымогательстве и двум пунктам обвинения в мошенническом сговоре.

ФИФА признала, что Хименес нарушил пять статей кодекса этики ФИФА, и пожизненно отстранила экс-чиновника от футбольной деятельности на международном и национальном уровнях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Футболист заявил, что его одноклубники сдали матч «Барселоне»

Форвард «Эльденсе» Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника помогли «Барселоне Б» победить в минувшие выходные. Каталонцы на своем поле переиграли «Эльденсе» со счетом 12:0 в матче 32-го тура третьего дивизиона Испании.
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США