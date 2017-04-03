ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу федерации футбола Гватемалы Хименеса
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего президента Национальной федерации футбола Гватемалы (FENAFUTG) Брайана Хименеса, сообщается на официальном сайте организации.
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Полиция Гватемалы в январе 2016 года арестовала Хименеса, являющегося одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Позднее
В июле 2016 года Хименес, занимавший также пост в комитете ФИФА по fair play и социальной ответственности, на суде в
ФИФА признала, что Хименес нарушил пять статей кодекса этики ФИФА, и пожизненно отстранила
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