ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу федерации футбола Гватемалы Хименеса

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Полиция Гватемалы в январе 2016 года арестовала Хименеса, являющегося одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Позднее экс-чиновник был экстрадирован в США.

В июле 2016 года Хименес, занимавший также пост в комитете ФИФА по fair play и социальной ответственности, на суде в Нью-Йорке признал себя виновным по одному пункту обвинения в вымогательстве и двум пунктам обвинения в мошенническом сговоре.