Обидчики сборной России обыграли «Челси». 5 главных событий тура в АПЛ

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ВЗЛЕТ «ОРЛОВ»

Главная сенсация тура грянула в Лондоне, где «Челси» потерпел поражение от «Кристал Пэлас». «Синие» проиграл в премьер-лиге впервые с 4 января, когда уступили «Тоттенхэму».

При этом есть основания говорить и о невезении. «Челси» 73 процента времени владел мячом и нанес 24 удара по воротам — второй показатель в этом сезоне, больше было только в сентябре во встрече с «Суонси» (29). Причем 11 из этих 24 ударов пришлись в створ, но вратарь «Пэлас» Хеннесси поймал кураж.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 1.04.2017, 17:00 1:2 Челси Кристал Пэлас

«Такое бывает. Мы должны принять этот результат. В Англии в каждом матче может случиться все, что угодно — это очень сильная лига. “Кристал Пэлас” — команда с очень приличным подбором футболистов. Нам некогда расстраиваться, нужно уже думать о матче с “Манчестер Сити” в среду», — главный тренер «Челси» Антонио Конте старался сохранять спокойствие.

Забавно, что оба гола в ворота «Челси» забили игроки, совсем недавно огорчавшие сборную России. Ивуариец Заа издевался над обороной россиян в Краснодаре, а на этот раз совершил такой же издевательский проход сквозь куда более сильную линию защиты. Победный же мяч на счету бельгийца Бентеке, который отметился дублем в Сочи, да еще и заработал на «Фиште» пенальти.

ВЗЯТИЕ «ТЕРФ МУР»

«Тоттенхэм» обыграл на выезде «Бернли» — 2:0. Казалось бы, ничего особенного. Вторая команда чемпионата победила коллектив из нижней части таблицы, пусть «шпоры» и вынуждены были обходиться без своего лучшего бомбардира Кейна, залечивающего травму ноги.

Но на самом деле результат по-своему выдающийся. «Бернли» в этом сезоне невероятно хорош на своем поле. Из 32 очков «бордовые» на своем поле набрали 29. Это, например, больше, чем «МЮ» (26 очков) или «Манчестер Сити» (27 очков). На «Терф Мур», например, потерял очки «Челси», причем «Бернли» мало в чем уступал будущему чемпиону.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 1.04.2017, 17:00 0:2 Бернли Тоттенхэм Хотспур

Не смутила «Тоттенхэм» и потеря из-за травм двух центральных полузащитников еще в первом тайме — поле были вынуждены покинуть Ваньяма и Уинкс.

«Это очень важная победа для нас. Мы должны быть рядом, если “Челси” начнет ошибаться и терять очки, и мы делаем свое дело. Мы действительно хотим побороться за титул», — сказал главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

Ну, а что? Прецеденты были. В 2012 году «Манчестер Сити» отставал от «МЮ» на восемь очков за шесть матчей до финиша, но все же взял титул.

«АРСЕНАЛ» ЖИВ?

«Я не собираюсь на покой. Взять и уйти — это для молодых. Для пожилых, вроде меня, уход на покой — это все равно что смерть, угасание. Я все еще смотрю каждый футбольный матч, какой могу. И мне все еще это интересно. Я все еще голоден до побед, пусть давление на меня сейчас и больше, чем 20 лет назад», — перед матчем с «Манчестер Сити» главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что хоронить его еще рано.

Заявление благотворно подействовало на футболистов. таким злым и собранным «Арсенал» не доводилось видеть уже очень давно. Тот же Уолкотт так шел в отбор в середине поля, что поаплодировали бы Дженнаро Гаттузо или Рой Кин. Санчес, потеряв мяч, бежал назад со скоростью экспресса, чтобы закрыть зону. Поэтому ничью «канониры» заслужили.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 2.04.2017, 18:00 2:2 Арсенал Манчестер Сити

А после матча на трибунах «Эмирейтс» вновь появились баннеры, показывающие отношение публики к Венгеру. Один был в его поддержку: «Всегда в долгу перед вами. Только Арсен Венгер». Второй, напротив, призывал к отставке: «Все хорошее когда-нибудь заканчивается».

«Я люблю этот клуб. Не знаю, как долго я еще пробуду в “Арсенале”. Но приму решение о своем будущем очень скоро», — сказал после матча Венгер.

МАГИЯ КОУТИНЬО

Мерсисайдское дерби стало бенефисом форварда «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который оказался причастен ко всем трем голам «красных» в ворота «Эвертона». Сначала бразилец очень умно увел за собой двух защитников «ирисок», освободив зону для Мане. Затем исполнил красивый сольный проход, увенчавшийся ударом в дальний верхний угол. И, наконец, сделал голевой пас на Ориги — после передачи Коутиньо у бельгийца была уйма времени и пространства, чтобы спокойно решить эпизод.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 1.04.2017, 14:30 3:1 Ливерпуль Эвертон

В конце января 24-летний форвард подписал новый пятилетний контракт с «Ливерпулем», став, по информации The Times, самым высокооплачиваемым игроком клуба — его оклад 150 тысяч фунтов в неделю. От него, как от лидера, ждали большего январе-феврале, когда «Ливерпуль» повалился и сорил очками направо и налево — одна победа в семи матчах премьер-лиги. Мол, не тащит команду за собой, когда ей тяжело. И все это на фоне слухов о возможном переходе в «Барселону», которые не затихают даже сейчас.

Но стоило Коутиньо набрать форму, как стало понятно — магия никуда не делась. Если бразилец будет играть так и дальше, место в первой четверке никуда от «Ливерпуля» не денется.

МОУРИНЬО И ГРАБЛИ

В конце прошлого века тогда еще юная Бритни Спирс пела: «Ooops, I did it again». То бишь «Ой, я снова это сделала». Этот хит американской поп-дивы мог бы стать гимном «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. «Красные дьяволы» снова не смогли на своем поле обыграть соперника, уступающего им в классе, владея при этом заметным территориальным преимуществом. На этот раз камнем преткновения стал крепкий «Вест Бромвич» — 0:0. 75 процентов времени владения мячом, 18 ударов против трех — и все без толку. И даже отсутствие Погба, Эрреры и Ибрагимовича не может служить оправданием.

Просто давайте пробежимся по сезону и вспомним другие домашние матчи:

2 октября. «Сток Сити» — 1:1. 62 процента времени владения мячом, 18 ударов против четырех.

29 октября. «Бернли» — 0:0. 64 процента времени владения мячом, 20 ударов, 19 угловых.

2 февраля. «Халл» — 0:0. 64 процента времени владения мячом, 10 ударов.

4 марта. «Борнмут» — 1:1. 67 процентов времени владения мячом, 12 ударов против одного, 15 угловых.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 1.04.2017, 17:00 0:0 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Альбион

А можно ведь еще вспомнить упущенные на последних минутах победы во встречах с «Арсеналом» и «Эвертоном»….

Раздражение главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью понятно. После матча с «Вест Бромвичем» он вступил в небольшую перепалку с репортером ВВС, который, правда, подставился сам, заметив, что это была равная игра. «Вам показалось, что это была равная игра? Вы действительно так думаете. Извините, но это скучный вопрос. Одна команда всего лишь раз переходит центр поля, а вторая все время атакует. И вы спрашиваете, равная ли это была игра?».

Но, может быть, португальцу стоит подумать над тем, как научиться воплощать это преимущество в результат?