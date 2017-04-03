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Гари Невилл: Клубу нужен настоящий убийца

— Хорошо, когда вы сразу можете определить, в чем проблема, — говорит Невилл. — В этом сезоне «МЮ» сыграл много матчей на ничью против команд, которых обязательно должен был обыгрывать. Думаю, нападающим просто не хватает инстинкта убийцы. Вспомните матч против «Бернли», — продолжает эксперт. — В той игре команда Моуринью, если мне не изменяет память, нанесла больше 35 ударов, а встреча с «Борнмутом» была вообще невероятной.

Если бы «МЮ» выиграл свои ничейные матчи, это был бы серьезный прорыв. С другой стороны, в ошибках команды есть и большой плюс для Жозе — теперь ему отчетливо видно, над чем должны работать его игроки. Да, «Юнайтед» очень много ошибался, и Жозе это прекрасно понимает. Он очень разочарован игрой своих нападающих после субботнего матча с «Вест Бромвичем».

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На мой взгляд, клубу нужен настоящий убийца, который умеет читать игру. Думаю, Жозе прекрасно знает, кого следует пригласить грядущим летом. Ему нужны игроки, которые будут ради него выигрывать матчи. Те, кто сейчас играют за «Юнайтед», не справляются с задачей.

Что касается Гризманна, то, конечно, этого игрока заполучить будет тяжело. Уверен, другие клубы обязательно постараются заполучить французского нападающего. В любом случае, Моуринью нужно еще одно летнее трансферное окно, чтобы укрепить ряды «Манчестера». Лично я считаю, что «Юнайтед» должен приобрести центрального защитника и полузащитника. Команда действительно испытывает проблемы в обороне, — сказал Невилл.

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