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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29297627/
3 апреля 2017, 16:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» повторил рекорд Примеры благодаря голам 19 разных футболистов

Мадридский «Реал» повторил рекорд испанской Примеры — 19 разных футболистов отличились за клуб по ходу сезона-2016/17.

В матче 29-го тура с «Алавесом» (3:0) Начо забил гол на 88-й минуте, став 19-м футболистом клуба, которому удалось отличиться в этом чемпионате.

В текущем сезоне за «Реал» не забивали только Даниэль Карвахаль и Фабиу Коэнтрау. Об этом сообщает Marca.
Последний раз 19 разных футболистов отличались в одном сезоне в чемпионате Испании—1994/95. Тогда рекорд установила «Валенсия».

При этом в нынешнем сезоне 16 разных игроков забивали за «Сельту», 14 за «Барселону». Лионель Месси и Луис Суарес забили 58% голов команды. У «Реала» 25% голов на счету Криштиану Роналду.

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