«Реал» повторил рекорд Примеры благодаря голам 19 разных футболистов

В матче 29-го тура с «Алавесом» (3:0) Начо забил гол на 88-й минуте, став 19-м футболистом клуба, которому удалось отличиться в этом чемпионате.



В текущем сезоне за «Реал» не забивали только Даниэль Карвахаль и Фабиу Коэнтрау. Об этом сообщает Marca.

Последний раз 19 разных футболистов отличались в одном сезоне в чемпионате Испании—1994/95. Тогда рекорд установила «Валенсия».



При этом в нынешнем сезоне 16 разных игроков забивали за «Сельту», 14 за «Барселону». Лионель Месси и Луис Суарес забили 58% голов команды. У «Реала» 25% голов на счету Криштиану Роналду.