Символическая сборная 23-го тура УПЛ по версии UA-Футбол. Группа 1

ВРАТАРЬ

Данило Каневцев («Черноморец» Одесса).

Очередной хороший матч выдал 20-ти летний голкипер одесситов, Каневцев уверенно играл на линии, подсказывал партнерам и справился с ударами Матяжа, Богданова и Гриня, и хоть в нескольких моментах на выходах чувствовалась определенная неуверенность у Данило, но в общем вратарь стал одним из лучших голкиперов тура.

ЗАЩИТА

Исмаили («Шахтер» Донецк).

Настоящим мотором «Шахтера» был Исмаили в центральном противостоянии 23-го тура, даже в первом тайме, когда горняки казались сонными и полностью уступали «Заре», Исмаили раз за разом совершал свои рейды по флангу, опасно простреливал в штрафную и бил по воротам. Во втором тайме левый защитник стал лучшим у дончан, отдал голевой пас, и вся угроза воротам Шевченко исходила именно от Исмаили.

Александр Каплиенко («Черноморец» Одесса).

Везде успевал защитник «Черноморца» проявлять себя, был полезен как в своей штрафной, выбивая мяч после массированных атак «Олимпика», и уже в контратаке одесситов наносил опасные удары по воротам Махарадзе. Каплиенко выдал великолепный первый тайм, и хоть после перерыва был не так заметен, тем не менее, оставил от своей игры самые положительные впечатления.

Давид Хочолава («Черноморец» Одесса).

Грузинский легионер начинал игру на позиции опорного хавбека, но вынужден был часто смещаться ближе к своим воротам и во втором тайме все же играл как центрбек. Хочолаве пришлось проделать огромный объем работы, в ряде моментов Давид играл крайне самоотверженно, сражаясь на поле, и едва травму не получил пятый номер «Черноморца», но нашел силы вернуться на поле и стать одним из лучших во встрече.

Домагой Вида («Динамо» Киев).

Обвинять центрального защитника в быстром голе «Александрии» не стоит — сказался переход на новую схему, в результате которой в момент, когда забивал Огиря, пустовала опорная зона. Затем же Вида контролировал свою половину поля, не жалея ни себя ни соперника. Именно его самоотверженная игра не позволяла александрийцам проводить контратаки, которые могли бы значительно усложнить жизнь киевлянам.

ПОЛУЗАЩИТА

Андрей Богданов («Олимпик» Донецк).

На протяжении всего сезона Богданов держит марку и выступает на удивление стабильно, практически не бывает провалов или грубых ошибок у Андрея, а в игре с «моряками» ему удалось стать полноправным хозяином центрального плацдарма. Кроме того, дальние мощные удары несли в себе опасность воротам Каневцева и держали оборону соперника в постоянном напряжении.

Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк).

Традиционно Степаненко считается лучшим опорным хавбеком в Украине и раз за разом доказывает это. Матч с «Зарей» не стал исключением. Тарасу было мало качественно и надежно сыграть в центре поля, он часто искал возможность для ударов по воротам, обострял игру, был полезен в подыгрыше, а на 24-й минуте едва не забил гол, когда «Шахтер» разыграл хитроумную комбинацию.

Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Под конец первого тайма, когда Гармаш в одном из эпизодов не согласился с решением арбитра, он не стал спорить с Можаровским, как часто было раньше, а выругался «в воздух», отойдя в сторону. Еще однажды он так разозлился на себя за неиспользованный момент, что его отчаяние можно было почувствовать даже на расстоянии. Похоже, Денис нашел для себя внутреннюю мотивацию, что сразу же отразилось на его игре. В поединке с «Александрией» его неиссякаемая энергия рано или поздно должна была дать результат. Соперник не выдержал напора во втором тайме, когда Гармаш сначала забил сам, а затем, запрессинговав защитника, организовал гол для Ярмоленко.

НАПАДЕНИЕ

Сергей Гринь («Олимпик» Донецк).

Нападающий дончан провел на поле в матче с «Черноморцем» чуть больше чем полчаса, тем не менее, Гринь значительно усилил «Олимпик», добавил скорости командным действиям и благодаря выходу на поле Сергея у гостей начали появляться шансы забить. И хоть отличиться Гринь в дуэли с одесситами не смог, форвард значительно повлиял на игру и существенно разнообразил ее.

Деннис Бонавентуре («Заря» Луганск).

С особым старанием провел встречу против лидера чемпионата форвард «Зари». Бонавентуре только в первом тайме имел с полдесятка великолепных возможностей огорчить Пятова, причем сам эти возможности Деннис и создавал, смело обыгрывая нерасторопных в этом поединке дончан. Во втором тайме Бонавентуре было сложнее, однако нигерийский легионер луганчан все равно стал одним из лучших в 23-м туре.

Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев).

В новой тактической схеме Сергея Реброва капитан «Динамо» расположился почти в центре нападения. Сначала получалось не очень, но когда александрийцы вследствие интенсивного темпа соперника начали уставать, Ярмоленко фактически сделал игру. Его прострел после обыгрыша неуступчивого Шендрика позволил Беседину сравнять счет. Именно после удара Андрея Новак парировал мяч на Гармаша, который забил второй гол, а потом сам Ярмоленко отличился с игры, положив на газон вратаря с защитником, и с пенальти.

ТРЕНЕР

Сергей Ребров («Динамо» Киев).