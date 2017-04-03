Ступар: Кутаков не прогнулся под авторитетом Срны, когда тот жестом «разуй глаза» апеллировал к арбитру

«Кутаков постоял за себя и не прогнулся под авторитетом Срны, когда тот жестом «разуй глаза» апеллировал к арбитру. Возможно, Срна привык к тому, что его постоянно прощают за подобные выходки. Но теперь арбитры, вероятно, будут наказывать футболистов за такую наглость. И будут правы. Игрок не имеет права унижать арбитра, апеллировать к нему, жестами или словами выражать несогласие относительно решения арбитра — независимо от того, правильное решение или нет.

Не только украинские, но и все остальные судьи получили пример, когда авторитетного Месси жестко наказали за неуважительное отношение к судьям. Но в этом вопросе многое зависит и от характера того или иного арбитра. Если тебе плюют в глаза, а ты воспринимаешь это как росу, то не поможет ни один пример.

Мирослав Ступар, судейский эксперт.