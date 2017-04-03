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3 апреля 2017, 16:35 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Вход на матч «Полтава» — «Шахтер» будет бесплатным

5 апреля ФК «Полтава» в рамках Кубка Украины ¼ финала дома примет «Шахтер». Соперники сыграют поединок, который должен был состояться еще в декабре 2016 года.

5 апреля ФК Полтава в рамках Кубка Украины ¼ финала дома примет Шахтер. Соперники сыграют поединок который должен был состояться еще в декабре 2016 года. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт полтавского клуба, вход на этот матч будет бесплатным. Отметим, что согласно информации на сайте «Полтавы», стадион «Локомотив» может принять 3700 болельщиков.

Напомним, что стартовый свисток главного арбитра встречи — Екатерины Монзуль прозвучит в 14.00.

Шахтер Д
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