Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матчей 23-го тура чемпионата Украины. Помимо всего прочего, эксперт отметил положительную работу арбитров в плане наказания игроков за разговоры и апелляции. Так, свои карточки за лишние слова и жесты получили Артем Беседин с Дарио Срной.