К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Анализируя судейство матча «Александрия» — «Динамо», эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар выделил интересную деталь. Действия Дениса Гармаша в первом тайме неоднократно были несправедливо трактованы арбитрами. Однако Денис, несмотря на свой вспыльчивый характер, не позволил себе лишних эмоций, приняв нелогичные решения судей с честью.

— Наши арбитры полностью зависят от решений ассистентов и во всех случаях стараются их поддерживать, избегая противоречий. Хотя далеко не в каждой ситуации ассистенты, особенно молодые, правы, — говорит Мирослав Ступар.

Пример — в матче «Александрия» — «Динамо». Ассистент Высоцкий зафиксировал на 13-й минуте нарушение правил со стороны Гармаша, хотя имела место обычная мужская борьба. Футбол — контактный вид спорта, а арбитры будто бы забыли об этом. Можаровский прислушался к ассистенту, хотя стоило попросить того опустить флажок и продолжить игру. Важно то, что Гармаш нормально воспринял ситуацию. Знаем, каким агрессивным относительно решения арбитров Денис был раньше. Сейчас же видно, что Денис переживает, но держит все в себе, не позволяет себе апелляций и жестов в адрес судей.

На 45-й минуте Гармаш пошел в штрафную площадку соперника под верховую передачу. Денис пытался сыграть головой, но столкнулся с Новаком. Вратарь сыграл в мяч, имело место обычное единоборство, а арбитр зафиксировал фол со стороны Гармаша. Когда же мы будем играть в футбол, хотя бы немного приближенный к английскому? Когда будут позволять бороться? Хотя здесь даже борьбы не было. Гармаш находился спиной к Новаку. Здесь скорее Новак «врезался» в Гармаша, но при этом сыграл в мяч. Намеков на нарушение правил даже близко не было.

После таких решений арбитров и возникают негативные эмоции у футболистов, которые грозят нервным срывом и получением желтой карточки, — отметил эксперт.

Матч между «Александрией» и «Динамо» завершился победой киевлян со счетом 1:4.