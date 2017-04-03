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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29297325/
3 апреля 2017, 16:30 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура УПЛ

Домашняя победа над «Сталью» принесла наставнику «Карпат» титул лучшего тренера тура.

Домашняя победа над Сталью принесла наставнику Карпат титул лучшего тренера тура. Увеличить
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Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей Лиги Пари-матч, выбрало лучшего наставника команды в 23-м туре.

Со средним баллом в 4,8 (максимум — 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику «Карпат» Олегу Дулуб, команда которого победила «Сталь» со счетом 2:0.

Напомним, что лучшим тренером предыдущего, 22-го тура был признан Леонид Кучук — за победу «Стали» над «Александрией» (4:1).

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