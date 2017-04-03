Футболист заявил, что его одноклубники сдали матч «Барселоне»
Форвард «Эльденсе» Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника помогли «Барселоне Б» победить в минувшие выходные. Каталонцы на своем поле переиграли «Эльденсе» со счетом 12:0 в матче 32-го тура третьего дивизиона Испании.
«В сдаче матча участвовали четыре игрока. Меня не волнует, что произойдет, но, когда смогу, я назову их имена. В раздевалке я был на грани того, чтобы подраться с этими игроками.
За полчаса до начала игры узнал, что останусь на скамейке запасных. Тренер сказал, что нападающие не должны ни в коем случае забивать. Мне это не понравилось, и я сказал ему, что не выйду на поле. Аналогично я посоветовал поступить и другим игрокам, если они не хотят, чтобы их имена были запятнаны этой грязной историей. Я уверен, что тренер знал игроков, которые сдавали игру. Были ли тут
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