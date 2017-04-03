Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29297052/
3 апреля 2017, 16:23 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Футболист заявил, что его одноклубники сдали матч «Барселоне»

Форвард «Эльденсе» Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника помогли «Барселоне Б» победить в минувшие выходные. Каталонцы на своем поле переиграли «Эльденсе» со счетом 12:0 в матче 32-го тура третьего дивизиона Испании.

«В сдаче матча участвовали четыре игрока. Меня не волнует, что произойдет, но, когда смогу, я назову их имена. В раздевалке я был на грани того, чтобы подраться с этими игроками.

За полчаса до начала игры узнал, что останусь на скамейке запасных. Тренер сказал, что нападающие не должны ни в коем случае забивать. Мне это не понравилось, и я сказал ему, что не выйду на поле. Аналогично я посоветовал поступить и другим игрокам, если они не хотят, чтобы их имена были запятнаны этой грязной историей. Я уверен, что тренер знал игроков, которые сдавали игру. Были ли тут как-то замешаны игроки «Барселоны»? Не знаю, они делали то, что должны были — забивали голы", — цитирует RAC1 Саада.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Тренер ФК «Сандерленд» извинился перед журналисткой за угрозу дать пощечину

Тренер ФК «Сандерленд» извинился перед журналисткой за угрозу дать пощечину

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Сандерленд» Дэвид Мойес извинился перед журналисткой Би-би-си Вики Спаркс за угрозу дать ей пощечину. Об этом сообщает Daily Star.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»