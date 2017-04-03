Футболист заявил, что его одноклубники сдали матч «Барселоне»

«В сдаче матча участвовали четыре игрока. Меня не волнует, что произойдет, но, когда смогу, я назову их имена. В раздевалке я был на грани того, чтобы подраться с этими игроками.

За полчаса до начала игры узнал, что останусь на скамейке запасных. Тренер сказал, что нападающие не должны ни в коем случае забивать. Мне это не понравилось, и я сказал ему, что не выйду на поле. Аналогично я посоветовал поступить и другим игрокам, если они не хотят, чтобы их имена были запятнаны этой грязной историей. Я уверен, что тренер знал игроков, которые сдавали игру. Были ли тут как-то замешаны игроки «Барселоны»? Не знаю, они делали то, что должны были — забивали голы", — цитирует RAC1 Саада.