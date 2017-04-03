Игроки БАТЭ Милунович, Пикк, Жавнерчик, Гвилия и Веремко возвращаются в строй, у Остоича подозрение на повреждение мышцы бедра

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Что слышно по состоянию здоровья Милуновича?

Перед поездкой в Гомель Неманья начал испытывать дискомфорт в области правого колена. Мы провели обследование в Минске, показавшее, что причиной проблем стала частая смена покрытий, на которых наша команда тренировалась и играла в марте. Помните, в Турции мы занимались на естественных полях. После возвращения домой для подготовки к суперкубковому и выездному кубковому матчам работали уже на искусственном газоне, на нем же и провели две первые игры. Потом вернулись на траву. Все вот это и внесло свой отрицательный вклад. Чтобы быть на сто процентов уверенными в выводах белорусских врачей, мы отправили Милуновича в Рим в клинику Villa Stuart. Профессор Мариани осмотрел колено Неманьи и подтвердил: у лидера нашей защитной линии произошло воспаление жировой прослойки в правом колене. Одним словом, ничего страшного. Милунович возвращается домой и приступает к тренировкам.

А какова ситуация по Остоичу?

Точный вердикт будет вынесен сегодня вечером, после того как Милошу сделают МРТ. Предположительно у него повреждение мышцы задней поверхности бедра.

В поединке с «Гомелем» не играли Артур Пикк, Максим Жавнерчик, Валериане Гвилия и Сергей Веремко. Каковы перспективы их возвращения в строй?

Все они уже вернулись в общую группу и наравне с остальными готовятся к кубковому матчу в Бресте, — цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.