Тренер «Динамо» Ребров: Я видел на тренировках, что Ярмоленко нравится новая роль

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«Динамо» действовало в этом поединке, используя непривычную для себя схему 3−4−3, при которой Ярмоленко играл на позиции крайнего форварда. Он принял участие в трех из четырех голах киевлян (два забитых мяча и голевая передача).

«Для меня важно, чтобы эта позиция была удобной для Ярмоленко, потому что это лидер наших атак, — отметил Ребров. — Я видел на тренировках, что ему нравится эта позиция, а сегодня он это доказал. Очень много Андрей получал мяч без сопротивления. Когда он играет крайнего полузащитника, игрокам соперника легко его закрыть, если стать рядом и не давать принимать мяч.

Во многом за счет Ярмоленко и сделали игру. Для самых ребят нужно было что-то изменить в игре. При такой модели больше людей задействуем в атаке, как и в обороне.

После 23-х туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 49 очков и отставая от «Шахтера» на 14 пунктов.

Следующий матч «бело-синие» сыграют на выезде против «Нефтяника-Укрнафты» в среду, 5 апреля в рамках четвертьфинала Кубка Украины.