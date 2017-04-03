Тренер «Динамо» Ребров: Я видел на тренировках, что Ярмоленко нравится новая роль
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в интервью программе «ПроФутбол» прокомментировал игру капитана и лидера команды Андрея Ярмоленко, который стал героем матча против «Александрии» (4:1), играя на несколько новой для себя позиции.
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Видимо, что-то случилось...
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«Динамо» действовало в этом поединке, используя непривычную для себя схему 3−4−3, при которой Ярмоленко играл на позиции крайнего форварда. Он принял участие в трех из четырех голах киевлян (два забитых мяча и голевая передача).
«Для меня важно, чтобы эта позиция была удобной для Ярмоленко, потому что это лидер наших атак, — отметил Ребров. — Я видел на тренировках, что ему нравится эта позиция, а сегодня он это доказал. Очень много Андрей получал мяч без сопротивления. Когда он играет крайнего полузащитника, игрокам соперника легко его закрыть, если стать рядом и не давать принимать мяч.
Во многом за счет Ярмоленко и сделали игру. Для самых ребят нужно было
После 23-х туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице
Следующий матч «бело-синие» сыграют на выезде против «Нефтяника-Укрнафты» в среду, 5 апреля в рамках четвертьфинала Кубка Украины.
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