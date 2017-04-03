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3 апреля 2017, 15:18 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Тренер ФК «Сандерленд» извинился перед журналисткой за угрозу дать пощечину

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Сандерленд» Дэвид Мойес извинился перед журналисткой Би-би-си Вики Спаркс за угрозу дать ей пощечину. Об этом сообщает Daily Star.

Дэвид Мойес оскорбил журналистку <nobr>Би-би-си</nobr> после матча с Бернли 18 марта. Увеличить
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По окончании матча чемпионата Англии с «Бернли» (0:0), прошедшего 18 марта, Мойес нелицеприятно высказался в отношении Спаркс, которая спросила специалиста о том, означает ли присутствие владельца клуба Эллиса Шорта на матче на то, что его будущее под вопросом.

«Это было несколько дерзко, так что следи за собой. Ты можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз, когда придешь», — сказал Мойес после интервью.

В понедельник Мойес позвонил журналистке и извинился. Спаркс и Би-би-си приняли извинения 53-летнего специалиста.

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