Тренер ФК «Сандерленд» извинился перед журналисткой за угрозу дать пощечину

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По окончании матча чемпионата Англии с «Бернли» (0:0), прошедшего 18 марта, Мойес нелицеприятно высказался в отношении Спаркс, которая спросила специалиста о том, означает ли присутствие владельца клуба Эллиса Шорта на матче на то, что его будущее под вопросом.

«Это было несколько дерзко, так что следи за собой. Ты можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз, когда придешь», — сказал Мойес после интервью.