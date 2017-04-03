Ребров: Вопрос контракта будем обсуждать после окончания чемпионата

«Пока никакой конкретики нет. Как мы договорились, так все и идет. Будем обсуждать этот вопрос с президентом уже после окончания чемпионата. Возможно, от этого страдает системность, но поверьте, в моей работе, в моей системе подготовки ничего не изменилось. От себя самого я всегда буду требовать максимум, вне зависимости от того, когда у меня заканчивается контракт с клубом. Можете спросить у ребят: мое отношение к команде не изменилось сейчас и не изменится в будущем.

Если мы с президентом решим расстаться, до этого момента я буду работать так же, как и раньше. В моем характере в первую очередь, требовать с себя и думать, все ли я сделал, чтобы у команды был результат, — сказал Ребров.