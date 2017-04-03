Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29294044/
3 апреля 2017, 13:39 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Ребров: Вопрос контракта будем обсуждать после окончания чемпионата

Наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров в эфире программы «Профутбол» прокомментировал свое будущее в столичном клубе:

Наставник киевского Динамо Сергей <span class=error>Ребров</span> в эфире программы <span class=error>Профутбол</span> прокомментировал свое будущее в столичном клубе: Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Пока никакой конкретики нет. Как мы договорились, так все и идет. Будем обсуждать этот вопрос с президентом уже после окончания чемпионата. Возможно, от этого страдает системность, но поверьте, в моей работе, в моей системе подготовки ничего не изменилось. От себя самого я всегда буду требовать максимум, вне зависимости от того, когда у меня заканчивается контракт с клубом. Можете спросить у ребят: мое отношение к команде не изменилось сейчас и не изменится в будущем.

Если мы с президентом решим расстаться, до этого момента я буду работать так же, как и раньше. В моем характере в первую очередь, требовать с себя и думать, все ли я сделал, чтобы у команды был результат, — сказал Ребров.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14.03.2017

В плену идеалов. Как конкуренция убивает Динамо

Полузащитник Шахтера дисквалифицирован из-за допинга

Надо видеть. Семь лучших моментов 21-го тура Чемпионата Украины