Ребров: Вопрос контракта будем обсуждать после окончания чемпионата
Наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров в эфире программы «Профутбол» прокомментировал свое будущее в столичном клубе:
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Видимо, что-то случилось...
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«Пока никакой конкретики нет. Как мы договорились, так все и идет. Будем обсуждать этот вопрос с президентом уже после окончания чемпионата. Возможно, от этого страдает системность, но поверьте, в моей работе, в моей системе подготовки ничего не изменилось. От себя самого я всегда буду требовать максимум, вне зависимости от того, когда у меня заканчивается контракт с клубом. Можете спросить у ребят: мое отношение к команде не изменилось сейчас и не изменится в будущем.
Если мы с президентом решим расстаться, до этого момента я буду работать так же, как и раньше. В моем характере в первую очередь, требовать с себя и думать, все ли я сделал, чтобы у команды был результат, — сказал Ребров.
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