Герой футбольного дня. Александр Гладкий

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Хорошо, что Гладкий не погнался за рублем, хотя предложения от клубов из страны, падшей ко всему чужому, были. Пускай Гладкий — не для «Шахтера» и «Динамо». Зато в составе команды с более скромными амбициями Александр может сверкать.

Хотя, стоит отдать нападающему должное и за игру в составе грандов. Точнее, гранда. Да, с «Динамо» не сложилось (над игроком и командой из-за этого союза лишь насмехались), но за «Шахтер» Гладкий забивал. Забивал немало. Вообще, больше ста голов за карьеру — это же выдающееся достижение, которое среди украинских форвардам покорилось единицам.

Гладкому нужны были перезагрузка и немного времени для того, чтобы переступить через внутренние проблемы. Переход в «Карпаты» стал спасительным. Александр почувствовал свою значимость, почувствовал доверие тренера и нашел среду, в которой ценят его авторитет. Кроме того, решившись на внутреннюю борьбу (об этом можем судить из сообщения, согласно которому Гладкий обещал общаться с прессой только в конце сезона; сейчас же — максимальная концентрация на игре), нападающий воспринял переход в расположение аутсайдера не как понижение, а как новый вызов в карьере.

Вчера «Карпаты» провели качественный поединок против «Стали». В первом тайме игра львовян если не очаровывала, то точно не оставляла равнодушной. После перерыва уже был прагматичный футбол на результат, который также имеет право на существование. Гладкий отличился дважды, а также постоянно оказывался в центре внимания.

Александр не был классическим нападающим, на которого играет вся команда. Он был дееспособной частью механизма, самостоятельно создавая угрозу вокруг себя. Показательным может быть момент сразу после первого гола, когда Гладкий обокрал Пашаева и организовал стремительный выпад «Карпат». Своевременная передача на Грисьо обострила ситуацию до предела. Другое дело, что Максим свою дуэль проиграл.

Второй гол — это умение правильно выбрать позицию и мгновенно принять и решиться на выполнение решения. А еще — постоянная борьба и игра с прицелом на чужие ворота. Такого в исполнении Гладкого уже давно не видели.

Даст Бог, для «Карпат» и Александра в частности такая игра станет привычным делом. Львовяне обладают всем необходимым для того, чтобы находиться в группе лидеров украинского футбола.