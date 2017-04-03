Бывший форвард «Шахтера» и «Днепра» завершил карьеру и занялся бизнесом

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32-летний мексиканец не мог найти себе новую команду на протяжении более чем двух лет. Потрясение от смерти родителей очень сильно повлияло на футболиста и он не играл с января 2014 года, а его последней командой стал «Райо Вальекано».

Сейчас мексиканец живет в Греции, где прошли лучшие годы его карьеры и занимается бизнесом, открыв магазин Nery's Fishing и занимается продажей товаров для рыбалки.