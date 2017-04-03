Символическая сборная 23-го тура УПЛ по версии UA-Футбол. Группа 2
Мякушко, Хлебас и Гладкий главные герои 23-го тура УПЛ в Группе 2.
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В новом формате чемпионата Украины, разделении команд на две группы, имеет смысл разделить и формирование символической сборной тура. В то время, как обостряется борьба в нижней части турнирной таблицы, «Днепр» и «Карпаты» добывают победы и оставляют внизу лишь обреченную «Волынь». При этом «Ворскла» не оставила шансов лучанам, и к вашему вниманию все герои трех матчей Группы 2, собранные в одной команде.
ВРАТАРЬ
Евгений Боровик («Карпаты» Львов).
Опасных моментов у ворот Боровика «сталеварами» было создано не так много, но напряжение в штрафной площади львовского клуба постоянно было высоким и не каждый голкипер может справиться с таким давлением. Тем не менее, Евгений выстоял, совершил несколько отменных сейвов, и совершил только одну ошибку, когда вышел далеко из ворот и вынес мяч на Леандро, но тут уже партнеры подстраховали вратаря.
ЗАЩИТА
Владимир Адамюк («Днепр»).
На фоне молодежи «Днепра» 25-ти летний Адамюк выглядит как настоящий профессор, грамотно действует Владимир не только на своей позиции, но и успевает подстраховывать партнеров и смещается в центр. Также позволяет себе подключаться к атакам «Днепра», совершает рейды по флангу и делает опасные передачи. А в матче со «Сталью» еще и опасные удары наносил по воротам Панькива.
Алексей Дитятьев («Карпаты» Львов).
Центрбек львовян кроме надежной игры в обороне также часто был заметен и в атаке, нанес несколько опасных ударов и при многочисленных стандартных положениях всегда оказывался в штрафной площади соперника. Стоит отметить и момент на 39-й минуте, когда Дитятьев выбил мяч из пустых ворот, чем помог «Карпатам» добиться победы в 23-м туре.
Павел Ребенок («Ворскла» Полтава).
Интересно, какую дистанцию набегал левый защитник полтавской команды в игре с «Волынью». Павел успевал как в защите, так и в атаке, осуществляя рейды до углового флажка, раз за разом оставляя за спиной двух очень «цепких» игроков луцкой команды — Тетеренко и Романюка. Не менее важно, что Ребенок на правах старожила «Ворсклы» демонстрирует лидерские качества, благодаря которым побуждает партнеров играть лучше.
ПОЛУЗАЩИТА
Амбросий Чачуа («Карпаты» Львов).
Очень полезен был Чачуа в матче против «Стали» в середине поля, постоянно открывался, разыгрывал атаки и «вел» игру команды. Регулярно вступал в отбор и часто выходил победителем из этой борьбы, затем сразу начинал атаки львовян. Эти быстрые переходы из обороны в атаку стали грозным оружием «Карпат» и помогли одержать важную победу.
Александру Влад («Днепр»).
Михайленко в том тяжелом положении, в котором оказалась его команда, выкручивается как может, и в рамках эксперимента левый фланговый защитник был переведен в центр. И хоть Влад в поединке с «Зиркой» все равно тяготел к своей привычной позиции, разгонял там острые атаки и отдал слева голевой пас — эксперимент этот удался. Румынский легионер показал свою универсальность, более того, постепенно завоевывает право одного из лидеров «Днепра».
Дмитрий Нагиев («Днепр»).
Матч против «Зирки» атакующий хавбек днепрян запомнит надолго,
Сергей Мякушко («Ворскла» Полтава).
Не дождавшись шанса в Киеве, талантливый вингер решил получать игровую практику в Полтаве. Конечно, чтобы расти в профессиональном плане, нужно играть против значительно более сильных и опытных команд, чем «Волынь». Однако для начала полезно будет и уверенность почувствовать в собственных силах. Именно такие поединки позволяют продемонстрировать свои сильные качества. В 23-м туре Сергей доказал, что умеет ассистировать партнерам, именно после его взрывных рывков и передач отличились Шарпар и Хлёбас.
Вячеслав Шарпар («Ворскла» Полтава).
30-летнему полузащитнику не понадобилось много времени, чтобы понять, что от него хочет главный тренер полтавской команды. Шарпар, ранее больше играл как опорник или как хавбек «box-to-box», в «Ворскле» же действует под нападающим. И стоит заметить, что полученная свобода влияет на Вячеслава положительно. В игре с «Волынью» именно он открыл счет, уверенно реализовав выход один на один, а во втором тайме упустил еще несколько возможностей для взятия ворот крестоносцев.
НАПАДЕНИЕ
Дмитрий Хлебас («Ворскла» Полтава).
Василий Сачко со стартовых минут отправил арендованного у «Динамо» форварда на правый фланг. Дмитрий не выпадал, но и
Александр Гладкий («Карпаты» Львов).
Настоящую вторую молодость (или может даже третью) переживает 29-ти летний форвард львовян, когда Гладкий чувствует к себе доверие тренеров, он показывает футбол очень высокого уровня. Это именно то, чего не было у него в «Динамо» и «Шахтере». «Сталь» в полной мере почувствовала бомбардирский талант Александра, так и не смогла найти возможность остановить нападающего, который дважды отличился в воротах каменчан.
ТРЕНЕР
Олег Дулуб («Карпаты» Львов).
В противостоянии со своим другом и
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