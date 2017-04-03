Символическая сборная 23-го тура УПЛ по версии UA-Футбол. Группа 2

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В новом формате чемпионата Украины, разделении команд на две группы, имеет смысл разделить и формирование символической сборной тура. В то время, как обостряется борьба в нижней части турнирной таблицы, «Днепр» и «Карпаты» добывают победы и оставляют внизу лишь обреченную «Волынь». При этом «Ворскла» не оставила шансов лучанам, и к вашему вниманию все герои трех матчей Группы 2, собранные в одной команде.

ВРАТАРЬ

Евгений Боровик («Карпаты» Львов).

Опасных моментов у ворот Боровика «сталеварами» было создано не так много, но напряжение в штрафной площади львовского клуба постоянно было высоким и не каждый голкипер может справиться с таким давлением. Тем не менее, Евгений выстоял, совершил несколько отменных сейвов, и совершил только одну ошибку, когда вышел далеко из ворот и вынес мяч на Леандро, но тут уже партнеры подстраховали вратаря.

ЗАЩИТА

Владимир Адамюк («Днепр»).

На фоне молодежи «Днепра» 25-ти летний Адамюк выглядит как настоящий профессор, грамотно действует Владимир не только на своей позиции, но и успевает подстраховывать партнеров и смещается в центр. Также позволяет себе подключаться к атакам «Днепра», совершает рейды по флангу и делает опасные передачи. А в матче со «Сталью» еще и опасные удары наносил по воротам Панькива.

Алексей Дитятьев («Карпаты» Львов).

Центрбек львовян кроме надежной игры в обороне также часто был заметен и в атаке, нанес несколько опасных ударов и при многочисленных стандартных положениях всегда оказывался в штрафной площади соперника. Стоит отметить и момент на 39-й минуте, когда Дитятьев выбил мяч из пустых ворот, чем помог «Карпатам» добиться победы в 23-м туре.

Павел Ребенок («Ворскла» Полтава).

Интересно, какую дистанцию набегал левый защитник полтавской команды в игре с «Волынью». Павел успевал как в защите, так и в атаке, осуществляя рейды до углового флажка, раз за разом оставляя за спиной двух очень «цепких» игроков луцкой команды — Тетеренко и Романюка. Не менее важно, что Ребенок на правах старожила «Ворсклы» демонстрирует лидерские качества, благодаря которым побуждает партнеров играть лучше.

ПОЛУЗАЩИТА

Амбросий Чачуа («Карпаты» Львов).

Очень полезен был Чачуа в матче против «Стали» в середине поля, постоянно открывался, разыгрывал атаки и «вел» игру команды. Регулярно вступал в отбор и часто выходил победителем из этой борьбы, затем сразу начинал атаки львовян. Эти быстрые переходы из обороны в атаку стали грозным оружием «Карпат» и помогли одержать важную победу.

Александру Влад («Днепр»).

Михайленко в том тяжелом положении, в котором оказалась его команда, выкручивается как может, и в рамках эксперимента левый фланговый защитник был переведен в центр. И хоть Влад в поединке с «Зиркой» все равно тяготел к своей привычной позиции, разгонял там острые атаки и отдал слева голевой пас — эксперимент этот удался. Румынский легионер показал свою универсальность, более того, постепенно завоевывает право одного из лидеров «Днепра».

Дмитрий Нагиев («Днепр»).

Матч против «Зирки» атакующий хавбек днепрян запомнит надолго, во-первых, свой дебютный гол забил Нагиев в УПЛ, во-вторых, стал незаменимым на поле, и даже вынес мяч из пустых ворот, когда Полегенько в концовке едва не сравнял счет. Также великолепные, выверенные передачи раздавал Дмитрий, и одна из них должна была стать голевой, вот только Довбик не воспользовался шансом и не попал в цель из отменной позиции.

Сергей Мякушко («Ворскла» Полтава).

Не дождавшись шанса в Киеве, талантливый вингер решил получать игровую практику в Полтаве. Конечно, чтобы расти в профессиональном плане, нужно играть против значительно более сильных и опытных команд, чем «Волынь». Однако для начала полезно будет и уверенность почувствовать в собственных силах. Именно такие поединки позволяют продемонстрировать свои сильные качества. В 23-м туре Сергей доказал, что умеет ассистировать партнерам, именно после его взрывных рывков и передач отличились Шарпар и Хлёбас.

Вячеслав Шарпар («Ворскла» Полтава).

30-летнему полузащитнику не понадобилось много времени, чтобы понять, что от него хочет главный тренер полтавской команды. Шарпар, ранее больше играл как опорник или как хавбек «box-to-box», в «Ворскле» же действует под нападающим. И стоит заметить, что полученная свобода влияет на Вячеслава положительно. В игре с «Волынью» именно он открыл счет, уверенно реализовав выход один на один, а во втором тайме упустил еще несколько возможностей для взятия ворот крестоносцев.

НАПАДЕНИЕ

Дмитрий Хлебас («Ворскла» Полтава).

Василий Сачко со стартовых минут отправил арендованного у «Динамо» форварда на правый фланг. Дмитрий не выпадал, но и чего-то чрезвычайно сделать не смог. Однако стоило ему сместиться в центр после перерыва, как моменты стали возникать один за другим. Не сумев перебросить Кичака в начале второго тайма, затем он избежал офсайдной ловушки и реализовал выход один на один с вратарем. Мог Хлебас и дубль оформить, но перемудрил в ответственный момент, после чего с чувством выполненного долга уступил место на поле Загорулько.

Александр Гладкий («Карпаты» Львов).

Настоящую вторую молодость (или может даже третью) переживает 29-ти летний форвард львовян, когда Гладкий чувствует к себе доверие тренеров, он показывает футбол очень высокого уровня. Это именно то, чего не было у него в «Динамо» и «Шахтере». «Сталь» в полной мере почувствовала бомбардирский талант Александра, так и не смогла найти возможность остановить нападающего, который дважды отличился в воротах каменчан.

ТРЕНЕР

Олег Дулуб («Карпаты» Львов).