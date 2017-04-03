«Челси», «Арсенал», «Милан» или «Ювентус» могут провести товарищеский матч в Астане

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На «Астана Арена» идет реконструкция, перестилаем поле и буквально 1 мая закончим с ремонтом. Мы его закрыли до первых официальных стартов. Это связано с тем, что к EXPO мы ожидаем серьезную команду европейского уровня.

Ведутся переговоры с «Челси», «Миланом», «Арсеналом». У них всех требование одно — чтобы поле соответствовало всем требованиям. Великие футболисты могут не приехать, но cамо название «Челси».