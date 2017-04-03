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3 апреля 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Челси», «Арсенал», «Милан» или «Ювентус» могут провести товарищеский матч в Астане

Лондонские футбольные клубы «Челси» и «Арсенал», а также итальянский «Милан» или туринский «Ювентус» могут приехать в Астану, чтобы провести товарищеский матч, передает Tengrinews.kz.

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«На «Астана Арена» идет реконструкция, перестилаем поле и буквально 1 мая закончим с ремонтом. Мы его закрыли до первых официальных стартов. Это связано с тем, что к EXPO мы ожидаем серьезную команду европейского уровня.

Ведутся переговоры с «Челси», «Миланом», «Арсеналом». У них всех требование одно — чтобы поле соответствовало всем требованиям. Великие футболисты могут не приехать, но cамо название «Челси».

Вы видите, стадион принимал в прошлом году Лигу чемпионов. Из года в год любители футбола с удовольствием приходят. Я думаю, что здесь вопрос стоит в том, с какой командой сборная Казахстана сыграет товарищеский матч. Я знаю, что ведутся переговоры с «Челси», «Миланом» и «Ювентусом». Одна из команд приедет, — сказал руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев в ходе пресс-конференции в Астане.

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