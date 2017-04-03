Самолет «Ордабасы» сделал вынужденную посадку в Астане
Шымкентский «Ордабасы» летящий на матч с «Тоболом» в город Костанай, сделал вынужденную посадку в Астане, в связи с закрытием костанайского аэропорта.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщила администрация столичного аэропорта ближайший вылет состоится не раньше 17:30.
Напомним мачт «Тобол» — «Ордабасы» состоится 4 апреля в 16:00.
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