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3 апреля 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Самолет «Ордабасы» сделал вынужденную посадку в Астане

Шымкентский «Ордабасы» летящий на матч с «Тоболом» в город Костанай, сделал вынужденную посадку в Астане, в связи с закрытием костанайского аэропорта.

<span class=error>Шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> летящий на матч с Тоболом в город <span class=error>Костанай</span> сделал вынужденную посадку в <span class=error>Астане</span> в связи с закрытием <span class=error>костанайского</span> аэропорта. Увеличить
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Как сообщила администрация столичного аэропорта ближайший вылет состоится не раньше 17:30.

Напомним мачт «Тобол» — «Ордабасы» состоится 4 апреля в 16:00.

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