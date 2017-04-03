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3 апреля 2017, 11:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» следит за нападающим «Порту» Браими

Нападающий «Порту» Ясин Браими интересен «Ювентусу».

Как сообщает Tuttosport, скауты туринского клуба посетили матч 27-го тура португальской Примейры с «Бенфикой» (1:1), чтобы воочию понаблюдать за игрой футболиста.

Ясин Браими провёл на поле 87 минут, но результативными действиями не отметился. Всего в текущем сезоне алжирский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии и забил 4 гола.

На трансферном рынке Браими, чей контракт истекает летом 2019 года, оценивается в € 18 млн.

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