«Ювентус» следит за нападающим «Порту» Браими

Как сообщает Tuttosport, скауты туринского клуба посетили матч 27-го тура португальской Примейры с «Бенфикой» (1:1), чтобы воочию понаблюдать за игрой футболиста.



Ясин Браими провёл на поле 87 минут, но результативными действиями не отметился. Всего в текущем сезоне алжирский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии и забил 4 гола.



На трансферном рынке Браими, чей контракт истекает летом 2019 года, оценивается в € 18 млн.