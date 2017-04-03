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3 апреля 2017, 11:02 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФК «Алтай» будет выступать во второй лиге

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, футбольный клуб «Алтай», вероятнее всего, не будет расформирован. В то же время команда будет переведена во вторую лигу Казахстана.

При этом команда станет базироваться в <nobr>Усть-Каменогорске.</nobr> Увеличить
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Расположение восточно-казахстанцев покинули многие игроки. Из предыдущего состава осталось только несколько молодых футболистов. При этом «Алтай» будет базироваться в Усть-Каменогорске, где обретет новых руководителей. Кроме того тренировать команду продолжит Сергей Тимофеев.

Напомним, что «Алтай» был образован путем слияния двух команд — «Спартака» (Семей) и «Востока» (Усть-Каменогорск) и базировался в Семее. Перед ним ставилась задача по итогам сезона 2016 года пробиться в премьер-лигу, а в 2018-м бороться за чемпионство. С первой задачей восточно-казахстанцы справились. Однако зимой клуб был исключен из казахстанской премьер-лиги. Причиной такого решения Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана стали несоблюдения «Алтаем» правил сертификации. В итоге место клуба из ВКО в премьер-лиге занял «Тараз». На днях из-за финансовых проблем команда отказалась от участия в розыгрыше Кубка Казахстана. В самом «Алтае» ситуацию пока никак не комментируют.

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