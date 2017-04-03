ФК «Алтай» будет выступать во второй лиге
Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, футбольный клуб «Алтай», вероятнее всего, не будет расформирован. В то же время команда будет переведена во вторую лигу Казахстана.
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Расположение
Напомним, что «Алтай» был образован путем слияния двух команд — «Спартака» (Семей) и «Востока» (Усть-Каменогорск) и базировался в Семее. Перед ним ставилась задача по итогам сезона 2016 года пробиться в
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