ФК «Алтай» будет выступать во второй лиге

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Расположение восточно-казахстанцев покинули многие игроки. Из предыдущего состава осталось только несколько молодых футболистов. При этом «Алтай» будет базироваться в Усть-Каменогорске, где обретет новых руководителей. Кроме того тренировать команду продолжит Сергей Тимофеев.