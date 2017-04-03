Моуринью подтвердил, что Мата выбыл на длительный срок

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«Я думаю, что Мата выбыл надолго. Аналогичная ситуация с Джонсом и Смоллингом. Погба? Я не могу сказать, но сомневаюсь, что он будет готов ко вторнику, хотя у него не такая серьезная травма, как у других находящихся в лазарете футболистов, — цитирует Моуринью Goal.