Моуринью подтвердил, что Мата выбыл на длительный срок
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с травмами в команде. На прошлой неделе стало известно, что полузащитник Хуан Мата, которому была сделана операция на паху, может больше не сыграть в нынешнем сезоне.
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«Я думаю, что Мата выбыл надолго. Аналогичная ситуация с Джонсом и Смоллингом. Погба? Я не могу сказать, но сомневаюсь, что он будет готов ко вторнику, хотя у него не такая серьезная травма, как у других находящихся в лазарете футболистов, — цитирует Моуринью Goal.
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