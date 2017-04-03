Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29291265/
3 апреля 2017, 10:49 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Моуринью подтвердил, что Мата выбыл на длительный срок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с травмами в команде. На прошлой неделе стало известно, что полузащитник Хуан Мата, которому была сделана операция на паху, может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> прокомментировал ситуацию с травмами в команде. На прошлой неделе стало известно что полузащитник Хуан Мата которому была сделана операция на паху может больше не сыграть в нынешнем сезоне<span>.</span> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я думаю, что Мата выбыл надолго. Аналогичная ситуация с Джонсом и Смоллингом. Погба? Я не могу сказать, но сомневаюсь, что он будет готов ко вторнику, хотя у него не такая серьезная травма, как у других находящихся в лазарете футболистов, — цитирует Моуринью Goal.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»