Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29291243/
3 апреля 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Крумкачей» добились победы на старте чемпионата Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Крумкачей» добились победы на старте чемпионата Беларуси, обыграв в первом туре с минимальным счетом 1:0 соперников из «Витебска», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч был забит в конце первого тайма. Его автором на 41-й минуте стал защитник Михаил <span class=error>Калугин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный мяч был забит в конце первого тайма. Его автором на 41-й минуте стал защитник Михаил Калугин. «Крумкачы» после успеха над «Витебском» занимают пятое место в турнирной таблице. Лидерство на старте чемпионата захватили футболисты минского «Динамо», которые на выезде разгромили могилевский «Днепр» — 3:0.

Минское «Динамо» разгромило «Днепр», футболисты БАТЭ не смогли обыграть «Гомель» в первом туре чемпионата БеларусиДействующие чемпионы страны сразу пошли в атаку. И уже на 3-й минуте защитник «Гомеля» Михаил Пыско срезал мяч в собственные ворота.

Второй тур начнется в конце текущей недели.

8 апреля встретятся: «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно), «Славия» (Мозырь) — «Городея», «Витебск» — «Днепр» (Могилев). В воскресенье 9 апреля сыграют «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Шахтер» (Солигорск) — «Гомель», БАТЭ (Борисов) — «Минск», «Крумкачы» (Минск) — «Динамо» (Брест). Заключительный матч второго тура состоится 10 апреля. Футболисты «Слуцка» на своем поле примут соперников из «Торпедо-БЕЛАЗ».

Крумкачи
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Как «Кайрат» без поражений пропустил вперед себя «Астану»

Как «Кайрат» без поражений пропустил вперед себя «Астану»

Очень интересными выдались результаты четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу. Но главное событие тура — очередная осечка «Кайрата», чем не преминула воспользоваться «Астана», передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе