Футболисты «Крумкачей» добились победы на старте чемпионата Беларуси
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Крумкачей» добились победы на старте чемпионата Беларуси, обыграв в первом туре с минимальным счетом 1:0 соперников из «Витебска», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Единственный мяч был забит в конце первого тайма. Его автором на 41-й минуте стал защитник Михаил Калугин. «Крумкачы» после успеха над «Витебском» занимают пятое место в турнирной таблице. Лидерство на старте чемпионата захватили футболисты минского «Динамо», которые на выезде разгромили могилевский «Днепр» — 3:0.
Минское «Динамо» разгромило «Днепр», футболисты БАТЭ не смогли обыграть «Гомель» в первом туре чемпионата БеларусиДействующие чемпионы страны сразу пошли в атаку. И уже на 3-й минуте защитник «Гомеля» Михаил Пыско срезал мяч в собственные ворота.
Второй тур начнется в конце текущей недели.
8 апреля встретятся: «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно), «Славия» (Мозырь) — «Городея», «Витебск» — «Днепр» (Могилев). В воскресенье 9 апреля сыграют «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Шахтер» (Солигорск) — «Гомель», БАТЭ (Борисов) — «Минск», «Крумкачы» (Минск) — «Динамо» (Брест). Заключительный матч второго тура состоится 10 апреля. Футболисты «Слуцка» на своем поле примут соперников из «Торпедо-БЕЛАЗ».
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