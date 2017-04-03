Как «Кайрат» без поражений пропустил вперед себя «Астану»
Очень интересными выдались результаты четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу. Но главное событие тура — очередная осечка «Кайрата», чем не преминула воспользоваться «Астана», передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Встречу «Кайрата» и «Кайсара» можно было назвать центральной,
Плюс самоотверженно сыграли на каждом участке поля, а Джон Камара проделал колоссальную работу в опорной зоне, связав по рукам и ногам Бауыржана Исламхана. Полузащитник «Кайрата» выглядел настолько невнятно, что Кахабер Цхададзе заменил его в перерыве. То же самое можно сказать об Андрее Аршавине. Вышедшие вместо них во втором тайме Георгий Жуков и Иво Иличевич сыграли более продуктивно, особенно казахстанец. Вызвано это тем, что,
Исламхану же следует успокоиться и постараться, как прежде, получать от игры удовольствие. Когда не пререкался с судьями, играл он значительно лучше. Очевидно, Бауыржану необходимо изменить отношение к футболу. Тем более является капитаном и лидером команды.
Нельзя не отметить игру молодого и юркого полузащитника «Кайсара» Думана Нарзилдаева. Успевал и атаковать, и обороняться. Органично вписался в игровую концепцию Стойчо Младенова. Хотя в этот вечер у гостей вся команда смотрелась прилично. Им удавалось быстро переходить из обороны в атаку
«Кайрат», непременно, сделает определенные выводы. Ведь алматинцы не смогли выиграть в третьем туре подряд. Как результат, «Астана», неудачно начавшая сезон, набрала шесть очков в последних двух играх и обошла южан в таблице. Северяне — четвертые, кайратовцы — шестые, и это при том, что в пассиве не имеют ни одного поражения.
Однако любая серия рано или поздно заканчивается, а потому не исключаем, что уже 4 апреля «Кайрат» дома наберет полноценные три очка во встрече перенесенного 18-го тура с «Иртышом». Тем более что павлодарцы в последние годы неудачно играют с «Кайратом». Вдобавок в начале чемпионата команда Димитара Димитрова смотрится неубедительно. Так что должно у алматинских футболистов проснуться самолюбие. Если и в этот раз не победят, тогда гнева болельщиков им не избежать.
Напомним результаты игр четвертого тура: «Ордабасы» — «Окжетпес» 2:1, «Иртыш» — «Актобе» 1:3, «Тобол» — «Тараз» 1:0, «Шахтер» — «Астана» 1:2, «Акжайык» — «Атырау» 2:2, «Кайрат» — «Кайсар» 1:1. Матчи пятого тура пройдут 8 апреля. 4-го числа состоятся перенесенные встречи 18-го тура «Тобол» — «Ордабасы», «Кайрат» — «Иртыш».
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