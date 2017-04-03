Как «Кайрат» без поражений пропустил вперед себя «Астану»

Встречу «Кайрата» и «Кайсара» можно было назвать центральной, все-таки лидер чемпионата пожаловал в гости к одному из главных претендентов на «золото». Увы, «Кайрат» не смог выиграть. В желании футболистам отказать было нельзя, но они напоролись на грамотного соперника. Соответственно, отдадим должное кызылординцам, основательно подготовившимся к матчу. Несмотря на то, что пропустили гол уже на девятой минуте, они не запаниковали. Просто активизировали игру в атаке и за десять минут до перерыва провели ответный мяч.

Плюс самоотверженно сыграли на каждом участке поля, а Джон Камара проделал колоссальную работу в опорной зоне, связав по рукам и ногам Бауыржана Исламхана. Полузащитник «Кайрата» выглядел настолько невнятно, что Кахабер Цхададзе заменил его в перерыве. То же самое можно сказать об Андрее Аршавине. Вышедшие вместо них во втором тайме Георгий Жуков и Иво Иличевич сыграли более продуктивно, особенно казахстанец. Вызвано это тем, что, наконец-то, его выдвинули на родную позицию — в среднюю линию. Если продолжит действовать в том же духе и дальше, то сможет рассчитывать на попадание в состав с первых минут.

Исламхану же следует успокоиться и постараться, как прежде, получать от игры удовольствие. Когда не пререкался с судьями, играл он значительно лучше. Очевидно, Бауыржану необходимо изменить отношение к футболу. Тем более является капитаном и лидером команды.

Нельзя не отметить игру молодого и юркого полузащитника «Кайсара» Думана Нарзилдаева. Успевал и атаковать, и обороняться. Органично вписался в игровую концепцию Стойчо Младенова. Хотя в этот вечер у гостей вся команда смотрелась прилично. Им удавалось быстро переходить из обороны в атаку двумя-тремя передачами в касание, вследствие чего опорники хозяев Исламбек Куат и Акош Элек зачастую оказывались отыгранными. Порой создавалось ощущение, что «Кайсар» мог вырвать победу, но не стал рисковать, сконцентрировавшись на сохранение ничейного результата. Впрочем, итог встречи вполне закономерный. При такой игре «Кайсар» вполне способен претендовать место в верхней части турнирной таблицы.

«Кайрат», непременно, сделает определенные выводы. Ведь алматинцы не смогли выиграть в третьем туре подряд. Как результат, «Астана», неудачно начавшая сезон, набрала шесть очков в последних двух играх и обошла южан в таблице. Северяне — четвертые, кайратовцы — шестые, и это при том, что в пассиве не имеют ни одного поражения.

Однако любая серия рано или поздно заканчивается, а потому не исключаем, что уже 4 апреля «Кайрат» дома наберет полноценные три очка во встрече перенесенного 18-го тура с «Иртышом». Тем более что павлодарцы в последние годы неудачно играют с «Кайратом». Вдобавок в начале чемпионата команда Димитара Димитрова смотрится неубедительно. Так что должно у алматинских футболистов проснуться самолюбие. Если и в этот раз не победят, тогда гнева болельщиков им не избежать.

Напомним результаты игр четвертого тура: «Ордабасы» — «Окжетпес» 2:1, «Иртыш» — «Актобе» 1:3, «Тобол» — «Тараз» 1:0, «Шахтер» — «Астана» 1:2, «Акжайык» — «Атырау» 2:2, «Кайрат» — «Кайсар» 1:1. Матчи пятого тура пройдут 8 апреля. 4-го числа состоятся перенесенные встречи 18-го тура «Тобол» — «Ордабасы», «Кайрат» — «Иртыш».