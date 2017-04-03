Испанский клуб снялся с чемпионата после поражения 0:12 от резервной команды «Барселоны»

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В заявлении на официальном сайте «Эльденсе» говорится, что клуб принял решение о приостановлении участия первой команды в спортивных мероприятиях. Клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов, сотрудничество с которой началось в феврале, пишет АS.

«Эльденсе» проиграл «Барселоне Б» со счетом 0:12 в матче 32-го тура третьей группы Сегунды Б. Команда занимала последнее в таблице с 14 очками в 32 матчах. Разница мячей у «Эльденсе» составляла — 22:80.

Добавим, что для «Барселоны Б» эта победа стала самой крупной, а также позволила повторить рекорд в Сегунде Б. Аналогичное достижение в третьем дивизионе принадлежит «Эстремадуре», которая в 1993 году с таким же счетом обыграла Портуэнсе.

За шесть туров до конца «Барселона Б» с 66 очками лидирует в турнирной таблице своей группы, опережая ближайшего преследователя по потерянным на пять баллов. Первое место дает прямую путевку в Сегунду, во втором по значимости испанском дивизионе резерв каталонцев последний раз выступал в сезоне-2014/15.