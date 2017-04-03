Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29288016/
3 апреля 2017, 0:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол и передача Балотелли принесли «Ницце» волевую победу над «Бордо»

«Ницца» выиграла у «Бордо» в матче 31-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1.

В дебюте игры Гаэтан Лаборде вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Марио Балотелли провёл ответный мяч, реализовав пенальти. На исходе получаса игры с передачи Балотелли отличился Валентин Эйссерик.

«Ницца» (67 очков) занимает третье место в Лиге 1, отставая от лидирующего «Монако» на 4 балла и сыграв на один матч больше. «Бордо» (46) — шестой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!