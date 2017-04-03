Гол и передача Балотелли принесли «Ницце» волевую победу над «Бордо»

Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1.



В дебюте игры Гаэтан Лаборде вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Марио Балотелли провёл ответный мяч, реализовав пенальти. На исходе получаса игры с передачи Балотелли отличился Валентин Эйссерик.



«Ницца» (67 очков) занимает третье место в Лиге 1, отставая от лидирующего «Монако» на 4 балла и сыграв на один матч больше. «Бордо» (46) — шестой.