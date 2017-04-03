«Наполи» и «Ювентус» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

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В составе хозяев мяч забил Марек Гамшик (60-я минута), у гостей отличился Сами Хедира (7).

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей и с 74 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Наполи» (64) располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Ювентус» 8 апреля примет «Кьево», «Наполи» на следующий день в гостях сыграет с «Лацио».