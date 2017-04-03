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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29287969/
3 апреля 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Наполи» и «Ювентус» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Наполи» сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

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В составе хозяев мяч забил Марек Гамшик (60-я минута), у гостей отличился Сами Хедира (7).

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей и с 74 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Наполи» (64) располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Ювентус» 8 апреля примет «Кьево», «Наполи» на следующий день в гостях сыграет с «Лацио».

2.04.2017 21:45 основной раунд: 30-й тур San Paolo
Наполи 1:1 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маурицио Сарри Массимилиано Аллегри
Голы
60′ Марек Хамшик (Д. Мертенс) 17
6 Сами Хедира (М. Пьянич) 7′
Составы
Кабрал Рафаэл 1
Эльсеид Хюсай 2
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Дрис Мертенс 14
Хосе Кальехон 7
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
37′ Лоренцо Инсинье 24
79′ Иван Стринич 3
Фаузи Гулям 31
69′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Петр Зелиньски 20
76′ Марек Хамшик 17
Марко Рог 30
1 Джанлуиджи Буффон
26 Штефан Лихтштайнер
22 Квадво Асамоа
3 Джорджо Кьеллини
19 Леонардо Бонуччи 48′
17 Марио Манджукич
9 Гонсало Игуаин
6 Сами Хедира
18 Марио Лемина 61′
7 Хуан Куадрадо
5 Миралем Пьянич 87′
28 Томас Ринкон
8 Клаудио Маркизио 80′
21 Пауло Дибала
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
5 Угловые 2
11 Фолы 9
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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