«Наполи» и «Ювентус» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Наполи» сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе хозяев мяч забил Марек Гамшик (60-я минута), у гостей отличился Сами Хедира (7).
«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей и с 74 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Наполи» (64) располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Ювентус» 8 апреля примет «Кьево», «Наполи» на следующий день в гостях сыграет с «Лацио».
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Массимилиано Аллегри
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter