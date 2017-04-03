«Барселона» разгромила «Гранаду» и сократила отставание от «Реала»
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала на своём поле «Барселону».
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Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Луис Суарес, Пако Алькасер и Неймар, а также автором автогола стал защитник «Гранады» Матьё Сонье. За хозяев отличился Жереми Бога. С 82-й минуты встречи «Гранада» играла вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Уче Хенри Агбо.
«Барселона» (66 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступая два балла лидирующему «Реалу», но у мадридской команды матч в запасе. «Гранада» (19) находится на предпоследней, 19-й, строчке.
|Лукас Алькарас
|Энрике Луис
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|26
|5
|Удары в створ
|12
|1
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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