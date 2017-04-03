Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29287950/
3 апреля 2017, 0:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Гранаду» и сократила отставание от «Реала»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала на своём поле «Барселону».

Барселона разгромила Гранаду и сократила отставание от Реала - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Луис Суарес, Пако Алькасер и Неймар, а также автором автогола стал защитник «Гранады» Матьё Сонье. За хозяев отличился Жереми Бога. С 82-й минуты встречи «Гранада» играла вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Уче Хенри Агбо.

«Барселона» (66 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступая два балла лидирующему «Реалу», но у мадридской команды матч в запасе. «Гранада» (19) находится на предпоследней, 19-й, строчке.

2.04.2017 21:45 основной раунд: 29-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 1:4 Барселона
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Лукас Алькарас Энрике Луис
Голы
50′ Жереми Бога (М. Сонье) 10
9 Луис Суарес (Жорди Альба) 44′
17 Пако Алькасер (Л. Суарес) 64′
20 Матье Сонье 83′
11 да Силва Сантос Неймар (Пако Алькасер) 90+1′
Составы
Гильермо Очоа 13
Димитри Фулькье 22
Ортега Эктор Эрнандес 23
59′ Давид Ломбан 6
Матье Сонье 20
79′ 82′ Хенри Агбо Уче 5
Мубарак Вакасо 8
Андреас Перейра 18
78′ Гастон Сильва 3
Исаак Куэнка 19
45′ Викторьен Ангбан 26
Жереми Бога 10
55′ Артем Кравец 24
Адриан Рамос 7
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто 28′
18 Жорди Альба 60′
14 Хавьер Маскерано
24 Жереми Матье
11 да Силва Сантос Неймар
9 Луис Суарес
5 Серхио Бускетс
21 Андре Гомиш 67′
8 Андрес Иньеста
4 Иван Ракитич 87′ 77′
28 Карлес Аленья
12 Рафинья 17′
17 Пако Алькасер
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 26
5 Удары в створ 12
1 Угловые 9
15 Фолы 10
0 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Гранада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!