«Барселона» разгромила «Гранаду» и сократила отставание от «Реала»

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Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Луис Суарес, Пако Алькасер и Неймар, а также автором автогола стал защитник «Гранады» Матьё Сонье. За хозяев отличился Жереми Бога. С 82-й минуты встречи «Гранада» играла вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Уче Хенри Агбо.



«Барселона» (66 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступая два балла лидирующему «Реалу», но у мадридской команды матч в запасе. «Гранада» (19) находится на предпоследней, 19-й, строчке.