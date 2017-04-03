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3 апреля 2017, 0:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи о ведении переговоров с «ПСЖ».

«Я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ», — цитирует Венгера SFR Sport.

Накануне французский журналист Canal+ Оливье Талларон сообщил в «Твиттере», что «ПСЖ» ведёт переговоры Венгером и готов предоставить 67-летнему специалисту солидный трансферный бюджет.

В настоящее время главным тренером «ПСЖ» является экс-наставник «Спартака» Унаи Эмери. Под его руководством 1 апреля «ПСЖ» разгромил «Монако» и стал обладателем Кубка французской лиги в 7-й раз.

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