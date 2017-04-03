Венгер: Я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи о ведении переговоров с «ПСЖ».
«Я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ», — цитирует Венгера SFR Sport.
Накануне французский журналист Canal+ Оливье Талларон сообщил в «Твиттере», что «ПСЖ» ведёт переговоры Венгером и готов предоставить 67-летнему специалисту солидный трансферный бюджет.
В настоящее время главным тренером «ПСЖ» является
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter