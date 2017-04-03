Венгер: Я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ»

«Я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ», — цитирует Венгера SFR Sport.



Накануне французский журналист Canal+ Оливье Талларон сообщил в «Твиттере», что «ПСЖ» ведёт переговоры Венгером и готов предоставить 67-летнему специалисту солидный трансферный бюджет.



В настоящее время главным тренером «ПСЖ» является экс-наставник «Спартака» Унаи Эмери. Под его руководством 1 апреля «ПСЖ» разгромил «Монако» и стал обладателем Кубка французской лиги в 7-й раз.